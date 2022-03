Ils construisent eux-mêmes leur maison conteneur et disent adieu à leurs dettes et à leur “dépendance à la société”

Comment faire pour vivre sans aucune dette, mais dans une maison confortable ? C’est probablement à cette question que Mackenzie et Spenser, un couple du Texas, a tenté de répondre. Pour ce faire, ils ont décidé d’abandonner leur vie confortable sous le soleil de Floride, pour vivre coupés de toute tentation. Et, surtout pour parvenir à vivre sans dette, sans crédit et donc sans stress ! Le point de départ de leur projet un peu fou : deux conteneurs maritimes rouillés, qu’ils ont décidé de transformer en superbe maison ! Sans compétence particulière en bricolage, le couple s’est lancé dans l’aventure et a appris les rudiments du bâtiment sur le tas… Et c’est plutôt une belle réussite, la preuve tout de suite !

L’appel d’une vie sans dette

MacKenzie et Spenser auraient pu continuer à vivre en Floride, dans leur maison traditionnelle, achetée à crédit… Mais cela ne leur convenait plus. Ils ont donc revendu leur maison, de manière à se constituer un petit pécule pour leurs futurs travaux. Ils ont acheté deux vieux conteneurs maritimes, verts et rouillés et ont vécu dans une grange sur le terrain en attendant la réalisation de leur rêve. Avant de se lancer dans la construction de leur maison conteneur, leur seule expérience en la matière était la fabrication d’un petit meuble de télévision. Autant dire qu’ils sont vraiment partis de rien, pour construire leur futur nid douillet !

Le chantier de construction

Le travail était titanesque puisqu’au départ, ils ne disposaient que de leurs deux conteneurs maritimes. L’essentiel étant que les conteneurs soient en bon état; ils avaient déjà un toit. Ils ont commencé par les isoler, puis créer les ouvertures de sur futur habitat. Pour l’électricité, ils ont acheté des panneaux solaires TESLA, et fabriqué eux-mêmes leur système de fourniture d’électricité.

Car le but de la manœuvre était également de rendre leur maison autosuffisante en électricité et en eau. Une fois le gros œuvre terminé, ils ont commencé à aménager l’intérieur avec des matériaux récupérés et surtout, beaucoup de goût et d’imagination. Cette maison, ils l’ont vraiment construite à deux; enfin, avec un petit habitant caché dans le ventre de MacKenzie, en cours de travaux… En effet, ils n’ont fait appel à aucune aide extérieure, qu’elle soit professionnelle ou même amicale. Ils ont d’ailleurs partagé leur aventure sur leur chaîne YouTube qui relate parfaitement l’avancée du chantier et ses difficultés. Vous pouvez aussi les suivre sur leur compte Instagram, Lifeuncontained.

Le résultat est splendide !

Cette maison container est juste le résultat magnifique d’une expérience hors du commun… Si l’on s’attarde un peu sur les images que nous proposent ce couple, on se demande où sont passés les conteneurs de départ. Grâce à un superbe bardage en bois blanc, ils sont devenus quasiment invisibles ! Balcons, porches, terrasses tous faits de bois donnent à cette maison un charme fou… Il existe cependant très peu de photos de leurs intérieurs, qu’ils souhaitent probablement garder pour eux. Dommage pour nous, mais on l’imagine aussi chouette que l’extérieur. Le couple précise que grâce à leur travail, la construction a durée un an, et qu’ils n’ont jamais dépassé le budget laissé par la vente de leur maison de Floride… Chapeau, c’est magnifique ! Plus d’info : Life Uncontained (YouTube) / Instagram / Patreon