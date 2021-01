En Californie, une maison conteneur est à vendre pour 2.85 millions d’euros !

Les maisons en conteneurs sont de plus en plus prisées. Il est vrai qu’elles ont un style bien particulier. Pour ceux qui aiment allier le recyclage avec un design industriel, les conteneurs sont le combo parfait. Les vieux conteneurs maritimes mis au rebut s’achètent pour quelques centaines d’euro et, agencés intelligemment, ils peuvent être de réels projets artistiques.

C’est exactement le cas pour ce projet mené par Whitaker Studio, un cabinet d’architectes britanniques. Situé en Californie, près du parc national Joshua Tree, ce projet pharaonique, s’il voit le jour, ne sera cependant pas à la portée de toutes les bourses !

Plus de trois millions de dollars

Appelons le étoiles ou feu d’artifice, ce projet est une magnifique idée à 3.5 millions de dollars, soit 2.85 millions d’euros ! Pour ce prix, la maison conteneur de Whitaker Studio est évidemment unique au monde ! Elle a même un nom à elle : Starbust House, la maison-étoile.

Les plans de ce projet sont originaux. Plusieurs conteneurs s’empilent les uns sur les autres pour former des tubes. Aucune porte intérieure, juste des tubes à explorer de bas en haut ! Il devrait y avoir trois chambres à disposition mais surtout une vue imprenable sur les alentours !

Cette maison conteneur unique se construira sur un parc de 36 hectares, et le garage en conteneur lui-aussi sera recouvert de panneaux solaires. Ces panneaux solaires seuls, alimenteront la maison en électricité. Les toits de chaque conteneur seront des puits de lumière, pour observer les étoiles ou méditer au choix !

En attente d’un aquéreur…

La Starbust House est en vente sur le site de l’agence immobilière Engel and Volkers, située à Santa Monica. Personne ne s’est porté acquéreur pour le moment, mais les concepteurs en feront une galerie d’art en attendant qu’elle trouve son “chanceux” et “richissime” propriétaire !

Plus d’infos :

Designer : Whitaker Studio

Site officiel : whitakerstudio.co.uk

Page Instagram : whitaker_studio

Chaîne Vimeo : whitakerstudio