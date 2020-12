Mono – DROP : cette micro-maison est un véritable puits de lumière

Elles sont de plus en plus populaires dans le domaine de l’habitat provisoire, les Tiny House deviennent pourtant de plus en plus des petites maisons installées pour durer. Elles se dotent de fonctionnalités actuelles comme c’est le cas avec cette cabane MONO fabriquée par la société canadienne DROP Structures.

Cette Tiny House faite entièrement de bois et de verre est pourvue de panneaux solaires, fonctionne à l’électricité et se monte en à peine 4 heures. Elle peut être installée n’importe où et nécessite très peu d’entretien… Une maison d’été, un bureau ou une chambre d’amis en dehors de la maison, à vous de choisir !

Les cabanes MONO sont assez minimalistes et offrent une surface habitable de 10 m². Pourtant elles sont très robustes et s’adaptent à la plupart des climats grâce au joint métallique extérieur qui leur assure une étanchéité sans failles.

La chaleur est maintenue par une isolation thermique centrale et une structure à deux toits par laquelle la lumière peut entrer à sa guise. Elle est fabriquée à partir de panneaux de bouleau baltique et s’insère totalement dans le paysage.

Quant à son intérieur il est possible de l’agencer comme on le souhaite en y ajoutant fenêtre ou puits de lumière. La structure de panneaux solaires lui assure une autonomie parfaite, ce qui permet également de l’installer hors réseau.

Cette Tiny House MON de DROP Structures coûte environ 24500$ (22300€), un coût certain mais qui, pour une pièce supplémentaire (atelier, bureau…) peut s’avérer moins chère qu’une construction traditionnelle.