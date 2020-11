Cette petite maison imprimée en 3D s’inspire de la suite de Fibonacci

Twente Additive Manufacturing est une start-up implantée aux Pays-Bas et au Canada. Elle se spécialise dans la conception d’imprimantes 3D et intervient également dans le domaine du BTP. Pour être plus précis, l’entreprise imprime des maisons 3D. Son équipe travaille actuellement sur les finitions d’une maison au concept hors du commun.

Baptisée Fibonacci House (Maison Fibonacci), celle-ci a été conçue en tenant compte des particularités de la fameuse suite mathématique inventée par Léonard de Pise. Le nom de la maison n’a donc pas été choisi par hasard. En fait, il évoque la forme spirale de la structure qui est conforme à la séquence de Fibonacci.

Une maison « eco-friendly »

Outre sa forme inhabituelle, la Fibonacci House répond à la règle de fabrication en vigueur chez Twente Additive Manufacturing qui vise à intégrer la maison et les hommes qui l’habitent dans l’environnement au lieu de le contrôler. Si la start-up a choisi de mettre en œuvre le concept de l’impression 3D dans ses projets, c’est justement dans le but réduire les besoins en matériaux de construction. La petite structure ne comporte que deux chambres. Mais malgré sa compacité, elle devrait être en mesure d’accueillir quatre personnes une fois terminée.

Située dans un cadre verdoyant en Colombie-Britannique, au Canada, la « Maison Fibonacci » devrait bientôt être utilisable. Ses différents composants ont déjà été imprimés, mais TMA travaille actuellement sur la finition des détails comme le plafond et les fenêtres.

Une maison imprimée hors site

Comme vous l’aurez sans aucun doute compris, la petite structure de deux pièces a été imprimée hors site. Cela a permis à la jeune pépite néerlandaise de travailler en sécurité 24h/24 et 7j/7. L’impression dans un lieu dédié a aussi permis de limiter l’impact écologique du projet.

Crédit photo : Twente Additive Manufacturing

Pour la construction, Twente Additive Manufacturing a utilisé deux types de mortiers, affirment nos confrères de DesignBoom. L’un possède un temps de séchage plus long et est adapté aux grandes structures, tandis que l’autre se fixe à la demande, réduisant ainsi le temps d’impression.

Il est intéressant de noter que cette petite maison imprimée en 3D de TMA dispose d’un système d’isolation thermique qui, selon l’entreprise, « permet une vie confortable à l’intérieur ». Concrètement, grâce à un pont thermique, le mur ne risque pas de créer une condensation, et ce, en dépit de sa faible épaisseur.