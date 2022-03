Cette magnifique et grande maison container avec panneaux solaires est cachée au cœur de la nature

Les maisons à base de containers maritimes fleurissent partout dans le monde… De plus en plus d’entreprises en France, et ailleurs, se spécialisent dans la construction de ces maisons containers. Rapides à construire, d’une solidité à toute épreuve, elles permettent en plus de recycler une matière habituellement mise au rebut : le container maritime de transport de marchandises. En Nouvelle-Zélande, Brenda Kelly, propriétaire d’une maison container Iq Containers Homes qui vend des maisons containers depuis huit ans nous présente la sienne… Située sur l’île de Waiheke, elle vit dans sa jolie maison métallique depuis un an et demi… Et elle est vraiment chouette sa maison container. Découverte !

La maison de Brenda Kelly

Cette maison, nichée au cœur d’une verte forêt se compose de deux containers maritimes qui ont gardé leur aspect métallique et leur esthétisme d’origine. Au départ, Brenda a installé un premier container de 20 pieds (6 m), puis elle y a ajouté un container supplémentaire, deux fois plus grand de 40 pieds (12 m). Sa première expérience dans son petit container lui a semble-t-il appris à vivre avec le minimum nécessaire… Mais surtout elle en a tiré des leçons qu’elle a pu appliquer à son extension. Avoir des meubles adaptés, combler chaque espace avec des rangements, ne pas accumuler des choses superficielles et inutiles… Il est vrai que plus on a d’espace et plus on entasse en se disant toujours que cela peut servir… Mais dans une si petite surface, le superficiel n’a vraiment pas sa place ! Désormais, Brenda peut profiter d’une surface de 148 m², mais les habitudes prises dans son premier container, elle les a gardées et appliquées même avec une surface plus grande.

Visite guidée de la maison de Brenda Kelly

Lorsque l’on entre dans le maison de la jeune femme, c’est le petit porche à l’arrière qui saute aux yeux… Le salon dispose dans un coin, d’une petite cuisine aménagée qui semble ne faire qu’une avec la pièce de vie. Le canapé disposé le long d’une paroi est convertible et peut se transformer en couchage supplémentaire. Dans la cuisine, on retrouve l’essentiel avec un combiné réfrigérateur congélateur, une cuisinière et un four à deux brûleurs pour concocter de délicieux petits plats. La pièce à vivre donne sur une grande terrasse fermée afin de pouvoir agrandir l’espace et de vivre à l’extérieur, été comme hiver. Dans la chambre principale, un espace de rangement supplémentaire a été aménagé et des miroirs en longueur agrandissent encore un peu l’espace…

Le plus petit des deux containers est devenu un bureau qui fait également office de chambre d’amis grâce à un lit escamotable. La salle de bain dispose de toilettes classiques à chasse d’eau et d’une douche. C’est aussi dans cette pièce que la propriétaire a installé son lave-linge. Pour les raccordements aux réseaux, Brenda a choisi d’alimenter certaines parties grâce à la récupération des eaux de pluie, mais dépend tout de même du réseau de distribution public. Quant à l’électricité, elle a équipé le plus petit container de panneaux photovoltaïques qui lui assure une autonomie presque totale. Elle a également choisi de revendre son surplus d’énergie au réseau public d’électricité… Ce qui lui permet de pouvoir utiliser l’électricité publique en cas de besoin.

IQ Containers Homes c’est qui ?

L’entreprise basée en Nouvelle-Zélande se présente comme l’experte en matière de construction de containers avec plus de huit ans d’expérience. Elle conçoit et fournit des maisons et structures de qualité basées sur des containers maritimes. Pour ses constructions, l’entreprise utilise toujours des containers en acier Corten, incroyablement solides et durables, reconnus comme résistants aux tremblements de terre, aux ouragans et au feu. La coque nécessite peu d’entretien et est parfaitement saine, étanche et écoénergétique pour de longues années. Pour contacter l’entreprise, rendez-vous sur le site officiel : Iq Containers Home ! Attention, l’entreprise se situe en Nouvelle-Zélande et il n’est absolument pas certain qu’elle puisse livrer en France !