Gaia : une étonnante micromaison conteneur hors réseaux et totalement autosuffisante (avec plan)

Alors que les tiny-houses semblent pousser comme des champignons et intéresser de plus en plus d’acquéreur. Le cabinet d’architecte Pin-Up House lance le projet Gaia. Nous vous avions déjà présenté l’une de leur réalisation, la Tiny Magenta, cette petite maison sur roues toute de rose vêtue.

Aujourd’hui, c’est un projet expérimental que mène Joshua Woodsman, l’un des architectes. Gaia est une tiny-house fabriquée à partir d’un conteneur maritime. Mais surtout, c’est un projet de maison hors réseau, totalement autosuffisante. En exploitant les énergies solaires et éoliennes, il est possible de la poser n’importe où et de profiter du paysage sans limite !

Gaia est donc une maison faite d’un seul conteneur maritime mais cela ne l’empêche pas d’être super équipée et autonome. Autonome par les panneaux solaires tout d’abord, mais également par l’éolienne qui permet de recharger les batteries en toutes saisons.

Il existe sur le projet Gaia une petite application qui permet de surveiller à distance le niveau des batteries, mais également la consommation en temps réel.

Concernant les équipements, elle dispose d’un réfrigérateur, d’un chauffe-eau, il est également possible d’ajouter des appareils en 12 ou 24V selon vos besoins. Les eaux de pluie sont filtrées et redistribuées pour la salle de bain. Un onduleur est également prévu afin de générer une tension plus élevée.

Un intérieur confortable et fonctionnel

A l’intérieur, les espaces de rangement sont conçus de manière intelligente, un canapé lit convertible vous accueille pour passer la nuit. Quant à la terrasse elle peut se replier. La structure de la maison Gaia se compose de montants en bois et de contreplaqué d’épicéa.

L’isolation thermique est réalisée par pulvérisation afin de garantir une chaleur confortable. Enfin le toit se compose de tôle ondulée galvanisée avec une pente intelligente raccordée à un conteneur de 1000 litres afin d’optimiser la récupération des eaux de pluie.

Plus d’infos :

Designer : Pin-Up House / Joshua Woodsman

Site officiel : pinuphouses.com

Page Facebook : pinuphouses

Page Instagram : @pinuphouses