Une bactérie mutante a accidentellement recréé l’un des tableaux les plus emblématiques de Van Gogh

Savez-vous que l’art trouve toujours une façon de s‘exprimer dans n’importe quel domaine ? La preuve en est que récemment, des bactéries ont muté et ont reproduit l’un des tableaux les plus impressionnants de Van Gogh.

Il n’y a pas longtemps de cela, des chercheurs ont étudié une bactérie connue sous le nom de « Myxocoque xanthus ». D’après eux, celle-ci est sociale: elle se déplace et se nourrit en groupe. D’ailleurs, elles seraient capables de s’auto-organiser et de former des milliers de minuscules essaims en seulement quelques heures.

Une fois ces essaims parfaitement organisés, les scientifiques les ont soumis à des colorations artificielles afin de les étudier. Et ils se sont rendu compte que les bactéries avait alors reproduit une réplique quasi exacte du tableau de Van Gogh. Bien que l’expérience n’ait pas eu pour but de démontrer ce phénomène, le résultat a laissé les scientifiques sans voix, rapporte Science Alert.

La science a toujours réponse à tout

Le procédé est simple : un mélange de deux souches de myxobcatérie a été mise en évidence; l’une a surexprimé le TraAB (de couleur jaune) et l’autre est vite devenue non adhésive et non réversible (de couleur bleue). Observées à grossissement x10, on voit se dessiner ce qui semble être « la nuit étoilée de Van Gogh ». Bien que probablement estomaqués, les scientifiques ont trouvé une explication tout à fait rationnelle à cette réaction.

La bactérie était déjà réputée pour être une bactérie sociale et pour ses vertus thérapeutiques. Mais cela ne l’empêche d’avoir une structure artistique.

De plus, des scientifiques ont pu renforcer la démonstration de ce comportement social grâce à cette découverte. Ils ont aussi démontré que les membres de l’essaim peuvent mettre en commun leur enzyme et leur métabolisme pour former une structure plus forte, pour se nourrir, se protéger et même se déplacer. L’équipe affirma que la qualité collante de TraB avait empêché l’essaim de se déplacer et changer de direction, c’est pourquoi ce phénomène a pu être observé.