Cosmos, la nouvelle Tiny House inspirée par la nature de l’entreprise Plume

Si vous nous suivez, vous savez que l’on aime vous informer des nouveautés en matière de tiny house, ces petites maisons écologiques très prisées. Découvrez avec nous la nouvelle tiny house de l’entreprise Plume Habitat, fabricant basé à Villeneuve (04). Le nom de ce nouveau modèle : Cosmos, et elle est la propriété de Raphaëlle, qui en a fait son habitation principale. Le nom de Cosmos a été choisi en rapport avec ces magnifiques fleurs de couleurs vives qui jaillissent des prairies. Par ailleurs, c’est aussi un clin d’œil à la robustesse de la fleur, qui se plie, mais ne casse pas comme le roseau de Jean De La Fontaine ! Visite guidée.

La Cosmos dans sa globalité, cela donne quoi ?

Cette tiny house a donc été inspirée par la fleur du même nom. La propriétaire a, de ce fait, choisi des tuiles orange et des menuiseries couleur chocolat, comme pour rappeler le contraste de cette fleur. D’ailleurs, c’est au beau milieu d’une prairie fleurie que trône la Cosmos, comme une fleur parmi les fleurs peut-être ? Raphaëlle pourra compter sur un poêle à bois en fonte 3 kW ainsi qu’un radiateur électrique 1 500 W en appoint pour les froides journées d’hiver. Pour le couchage, c’est à l’étage que cela se passe avec un couchage de 160 cm sur la mezzanine principale fermée. Elle pourra aussi accueillir des invités grâce à un couchage de 140 cm installé sur la mezzanine d’appoint. Pour cuisiner, elle disposera d’une plaque de cuisson 2 feux gaz et d’un four électrique encastré. Un réfrigérateur top 90 l et un évier simple cuve inox avec égouttoir viennent achever l’aménagement de la cuisine.

Focus sur la conception de la tiny-house Cosmos

Lorsque l’on pénètre à l’intérieur de la tiny house, on aperçoit un salon confortable doté de larges fenêtres pour une vue imprenable sur l’extérieur. Ce salon est surmonté de la mezzanine d’appoint qui accueille donc un couchage de 140 cm. Sur la droite se trouve la cuisine avec les équipements que nous vous avons cités précédemment. Une cuisine fonctionnelle, qui se dote également d’un large plan de travail et de nombreux rangements.

Face à la cuisine, on découvre un grand placard fabriqué en épicéa semi-massif, qui peut servir pour des vêtements et par ailleurs comme rangement supplémentaire pour la cuisine ou la pièce à vivre. La dernière pièce du rez-de-chaussée, c’est bien entendu la salle de bains, avec sa douche de 80 × 80 au revêtement de feuille de pierre ardoise. Face à elle, les toilettes sèches avec un revêtement de liège au sol et la réserve de copeaux. À l’étage auquel on accède par un escalier en chêne, on découvre l’espace nuit avec de nombreux rangements et un grand lit de 160 cm. Entre les deux mezzanines, le « clou du spectacle » avec une superbe passerelle et un filet pour mieux tirer parti de la surface disponible.

Toutes les caractéristiques de la tiny-house Cosmos

Ossature en Épicéa CL II

Isolation en laine de coton recyclée

Châssis acier galvanisé à chaud, double essieux freinés

Bardage en Peuplier thermo-traité français laissé à griser

Lambris Épicéa raboté naturel et CP Peuplier mis en peinture (ocre jaune et rouge)

Parquet Épicéa massif vitrifié dans les espaces de vie

Revêtement liège dans la salle de bains

Agencement en Épicéa semi-massif

Couverture en aluminium laqué, pose à joint debout, couleur : orange

Menuiseries aluminium à double vitrage, couleur : Chocolat

Réseau de plomberie en multicouche, raccords sertis

Réseau électrique Legrand et Schneider

Chauffe-eau électrique 40 L Thermor

Retrouvez la tiny-house Cosmos ainsi que les modèles fabriqués précédemment sur plumehabitat.fr. Que pensez-vous de cette nouvelle réalisation de Plume Habitat ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience, si vous vivez en tiny-house. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .