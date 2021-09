Plusieurs entreprises se lancent aujourd’hui dans la construction de maison de hobbit

Les logements insolites séduisent de plus en plus de français et se construisent partout dans le monde. Imaginez-vous vivre dans une maison enterrée telle que celle présente dans le Seigneur des Anneaux ?

Eh bien ces maisons existent aujourd’hui ! En effet, de plus en plus de « maisons de hobbit » voient le jour. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces petites maisons respectueuses de l’environnement possèdent tout le confort nécessaire. D’après JRR Tolkien, la maison de hobbit est une maison verdoyante, conçue pour un confort et une qualité de vie unique.

Quels matériaux pour construire une maison de hobbit ?

En ce qui concerne la structure, les maisons de hobbit se composent de panneaux voûtés préfabriqués; ces panneaux se fabriquent entièrement avec des matériaux recyclés ancrés dans la fondation et qui s’imbriquent les uns dans les autres. Les murs de la maison sont également renforcés avec de la terre afin d’enterrer partiellement la maison, mais aussi de protéger la structure des intempéries et de permettre à la nature de s’y développer.

Les maisons de hobbit sont presque totalement personnalisables et s’adaptent aisément aux besoins de chacun. Il est possible de raccorder ces petites maisons à l’eau, l’électricité mais également à un système de chauffage ou de climatisation. L’un des principaux avantages de ces Green Magic Home est que leur construction nécessite 50 à 70% d’énergie en moins qu’une maison dite classique.

Ces petites maisons sont en effet adaptables à chaque situation: elles peuvent être assez grande pour pouvoir y placer plusieurs meubles mais également assez petite pour être considérées comme des maisons souterraines. De plus, la durée de construction de ces maisons est spectaculaire ! Il faudrait seulement quelques jours pour construire une maison comme celle-ci. Selon My Modern Met, trois jours suffiraient pour construire une maison de hobbit avec l’aide de trois personnes.

Quel en serait le coût ?

Une maison de hobbit d’environ 92 mètres carrés reviendrait à un coût d’environ 39 000 euros. Néanmoins, une Green Magic Home construit soi-même peut toujours revenir moins chère qu’en faisant appel à des professionnels.

C’est le cas de Simon Dale qui a construit lui-même sa maison de hobbit situé dans l’ouest du Pays de Galles. Contrairement aux autres maisons de hobbit, la sienne était construite en bois de chêne et non en plastique. Les murs de sa maison sont renforcés à l’aide de pierres et de boue. L’isolation, quant à elle, se fait grâce à de la paille.

Cependant, la maison de Simon Dale possède moins de confort qu’une maison de hobbit réalisée par des professionnels, mais il a quand même économisé environ 25 000 euros. Plus que ravi à l’idée de pouvoir aider les gens à se lancer dans la vie de hobbit, les plans de la maison de Simon Dale sont disponibles gratuitement.

En France, l’entreprise spécialisée dans la construction de ces maisons est NaturaDream, qui utilise des matériaux et technologies respectueux de l’environnement, pour une construction à partir de 1380€/m².

Quels en sont les inconvénients ?

Comme chaque construction, les maisons de hobbit possèdent certains inconvénients à prendre en compte avant de se lancer dans l’aventure, et l’un des problèmes les plus courants est le manque d’isolation. L’épaisseur des murs serait équivalent à une contre-fenêtre à un seul vitrage. En effet, avec si peu d’isolation, la construction de ces petites maisons est déconseillée dans les régions au climat froid.

De plus, selon Green Magic Home, le coût de construction est, en réalité, de 100 à 170 euros le mètre carré, auquel il faut ajouter le prix de tous les matériaux nécessaires à la fondation de votre maison. Le coût varie donc de façon non négigeable d’une maison de hobbit à une autre. A retenir cependant qu’elles sont totalement respectueuses de l’environnement.