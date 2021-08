Il est possible de louer un bunker de la Seconde Guerre mondiale (aménagé) sur Airbnb

A Saint-Pabu, dans le Finistère, un particulier s’est lancé au défi de rénover un bunker de la Seconde Guerre mondiale laissé à l’abandon depuis plus de 70 ans. Passer quelques nuits à 12 mètres sous le sol, c’est le séjour insolite que propose Serge Colliou, un breton de 52 ans. En effet, il met en location son bunker entièrement rénové sur le site Airbnb. Il est possible de louer ce lieu insolite pour une nuit mais également pour organiser des soirées. Avec sa surface de 400 mètres carrés, le bunker vous donne l’occasion de passer une nuit hors du commun !

« Là, on est au cœur du camp de Saint-Pabu. Dans cette pièce se trouvait un système de radiolocalisation des Allemands. Ils reflétaient à l’étage la position des escadrilles ennemies qu’ils avaient repérées. » raconte Serge Colliou pendant la visite du bunker qu’il possède depuis 2017.

Un peu d’histoire

Le bunker que possède Serge Colliou fut construit en 1944 par l’armée allemande à Saint-Pabu dans le Nord du Finistère. Il est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, laissé à l’abandon. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Pabu était un camp nazi du mur de l’Atlantique. Sur ce territoire du Finistère, 70 blockhaus ont été construits et recensés en 2016. La plupart de ces blockhaus se trouvent sur des propriétés et ne sont donc pas accessibles au public.

Mais certains d’entre eux, en revanche, se situent près des plages et attirent la curiosité des touristes. « J’ai grandi à Saint-Pabu alors, ici, on joue dans les blockhaus quand on est enfants. Ils m’ont toujours fasciné, mais je n’y connaissais pas grand-chose », raconte Serge Colliou.

L’aménagement du bunker

Cet imposant bunker de 400 mètres carrés a été entièrement réaménagé ! Les 22 pièces dont il dispose ont été reconverties en dortoir, en salons en cuisine, en bar et même en fumoir ! Serge Colliou affirme qu’il « n’a pas voulu en faire un musée ». Cependant, lors de sa rénovation, Serge Colliou a essayé au maximum de recréer une décoration en accord avec l’histoire de ce lieu insolite ! Véritable passionné des bunkers depuis son plus jeune âge, il n’a fallu au breton que quelques objets récupérés et beaucoup d’huile de coude !

« Il a servi de poubelles pendant 70 ans. Alors, quand on l’a récupéré, c’était une déchetterie ! Il a fallu tout vider, ça nous a pris deux mois en faisant appel à huit personnes », ajoute le breton de 52 ans. C’est en 2020, après 1 an et demi de rénovation, que Serge Colliou décide de mettre son bunker en location.

La location de ce lieu insolite

C’est sur le célèbre site de location Airbnb qu’il vous est possible de réserver cet étonnant bunker. Deux choix de réservation s’offrent à vous :

Uniquement la location du premier étage pour 6 personnes au prix de 320 euros la nuit.

La location du bunker entier est aussi possible pour un prix de 1500 euros la nuit pour une vingtaine de personnes.

Si votre choix se porte sur la deuxième option, sachez qu’il est possible d’organiser des soirées telles que des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon. Seule condition : un agent de sécurité doit être présent tout au long de la soirée. La possibilité de louer ce lieu insolite a tout de suite fait succès !

Les réservations de ce bunker sont pleines pour la majorité des week-ends cet été ! « Les gens aiment l’insolite. Pendant une période, c’était les nuits dans une cabane dans les arbres qui était à la mode, alors pourquoi pas un blockhaus ? Ça fait un souvenir ! » A tous les mordus de la Seconde Guerre mondiale, pensez à faire rapidement vos réservations !