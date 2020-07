Airbnb : comment détecter les éventuelles caméras cachées de votre location ?

Vous avez loué un appartement ou une villa via Airbnb cet été ? Si l’on en croit certains retours d’expérience d’utilisateurs, certains lieux de villégiatures cachent des caméras ! Se sentir espionné pendant ces vacances, ne doit pas être des plus agréables.

On peut, en revanche, comprendre certains propriétaires qui souhaitent garder un œil sur leurs biens, mais pas sur leurs locataires… Airbnb est devenu en quelques années, le moyen de location préférée de nombreux touristes à travers le monde.

La firme ne peut cependant pas vérifier les millions de biens proposés… Voici comment débusquer les caméras cachées dans votre logement !

Que dit la loi française ?

Un hôte Airbnb peut en toute légalité, équiper le logement de vidéosurveillance. Cependant il doit aussi respecter quelques règles :

Ne pas installer de caméras dans la salle de bain ou dans les chambres .

. Signaler explicitement la présence de vidéosurveillance dans le logement.

Si vous détectez une caméra qui n’était pas mentionnée sur l’annonce ou dans une pièce interdite, il vous faudra immédiatement le signaler à Airbnb.

Les cachettes potentielles :

En arrivant dans votre logement, il vous faudra endosser le costume de Sherlock Holmes pour débusquer les caméras cachées. Un interrupteur proéminent, un objet insolite placé stratégiquement (ours en peluche, bouquet de fleurs artificielles), ou un radio réveil percé d’un trou peuvent être des signes… Dans la salle de bain, il faudra scruter les interrupteurs, ampoules ou objet de décoration.

Comment les détecter ?

Equipez-vous d’une simple lampe torche, faites le noir complet dans la pièce et balayez-là de votre faisceau lumineux. Les objectifs des caméras scintilleront bien plus qu’une simple ampoule.

Connectez le Wifi de votre smartphone. La plupart des caméras fonctionnent en Wifi et vous pourrez aisément détecter un réseau suspect grâce à votre smartphone. Si vous avez un doute, désactiver la box internet du logement et utilisez votre connexion 4G… Le réseau des caméras se verra inopérant. Il existe aussi des détecteurs anti-espions qui permettront de détecter les caméras cachées.

Vos recours en cas de caméra cachée :

Si vous trouvez une caméra cachée dans votre logement, prévenez immédiatement Airbnb afin d’obtenir le remboursement de votre séjour. Et vous pouvez également prévenir la police et déclarer une « atteinte à la vie privée » … Ne soyez cependant pas trop paranos, il serait dommage de gâcher vos vacances non ?

Photo de couverture Kichigin / Shutterstock