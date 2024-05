Arctic Reflections à un plan (un peu fou) pour restaurer la banquise et les glaciers de l’Arctique

L’Arctique joue un rôle majeur dans la régulation du climat mondial, en aidant les courants océaniques (chauds et froids) à circuler autour du globe. Pourtant, à cause du réchauffement climatique, ses glaciers fondent à un rythme accéléré. Ce qui risque de compromettre son rôle de « modérateur de climat » et d’entraîner des phénomènes météorologiques extrêmes. Selon le GIEC, la banquise arctique se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste du globe et il serait très probable qu’elle disparaisse totalement en été, à partir de 2050. Chaque décennie, la banquise arctique perd 13 % de glace, indique le WWF. Face à cette situation, la startup néerlandaise Arctic Reflections propose une solution un peu particulière : restaurer les calottes glaciaires de l’océan Arctique en se basant sur les techniques utilisées par les maîtres de glace dits IJsmeester…

La même technique utilisée par les IJsmeester

Arctic Reflections se fonde sur une technique ancestrale utilisée par ces maîtres de glace des villages des Pays-Bas pour créer des patinoires extérieures. Chaque hiver, ceux-ci transforment une prairie en une vaste patinoire capable d’accueillir un marathon de patinage, notamment en l’inondant d’eau afin d’obtenir une superposition de fines couches de glace. « Chaque nuit, ils appliquent des couches plus fines dessus et une fois que c’est assez épais, ils commencent à patiner. Un véritable patrimoine culturel dans le pays », indique Fonger Ypma, directeur général de la start-up néerlandaise. Ce dernier a également souligné qu’une série de tests, établie sur le même principe, avait déjà été effectuée à Cambridge Bay, au Canada, en collaboration avec Real Ice. Celle-ci a foré la glace, pompé de l’eau de mer et laissé des températures proches de -50 °C la recongeler à la surface. Pour information, cette entreprise dérivée de l’Université de Bangor prévoit de développer des drones sous-marins capables de naviguer dans une eau à -1,5 °C et d’effectuer différentes tâches : mesurer l’épaisseur de la glace, percer un trou, pomper l’eau, etc.

Augmenter « l’albédo » de la glace en Arctique

Avec ce projet, Arctic Reflections a aussi pour objectif d’augmenter « l’albédo » de la banquise qui, en raison de la fonte des glaciers, a grandement diminué. Il est à noter que cet indice représente le pouvoir réfléchissant d’une surface et joue un rôle important sur le climat de la planète. En effet, une baisse de l’albédo global terrestre contribue fortement au réchauffement climatique. Mis à part cela, l’entreprise néerlandaise souhaite explorer d’autres pistes, telles que la propagation de glaces épaisses à des endroits stratégiques à l’aide des courants arctiques. D’après Fonger Ypma, c’est à peu près la méthode utilisée dans le projet Sand Motor pour nourrir les plages. Celui-ci utilise les courants marins pour répandre naturellement du sable, afin de renforcer les défenses côtières des Pays-Bas. « Si on positionne les sites de fabrication de glace aux bons endroits, on peut alors réellement tirer parti de ces flux », ajoute-t-il.

Une grande menace pour les peuples autochtones et les ours polaires

L’Arctique est l’habitat des ours polaires et des Inuits, et leur survie dépend grandement des glaciers. C’est ce qui a poussé, en partie, Arctic Reflections à envisager ce projet un peu « décalé » sur des sites dits « de bonne pêche ». En effet, ces dernières années, les Inuits seraient obligés de parcourir près de 300 km pour chasser leur « nourriture traditionnelle ». C’est aussi pour cela que la startup prévoit de leur donner la technologie utilisée pour restaurer les glaces, avec un financement partiel philanthropique.

« Une grande partie de notre succès dépendra de la manière dont nous nous engagerons auprès de la communauté locale », déclare le codirecteur général, Cian Sherwin. Reste à savoir si cela va fonctionner ! En tout cas, pour Arctic Reflections et Maurits Groen, membre du jury du prix d’innovation néerlandais Wubbo Ockels, on doit recourir à ce genre de « mesures folles » pour au moins gagner du temps… Plus d’informations sur le site d’Artic Reflections. Cette initiative peut-elle aboutir selon vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .