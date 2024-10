Mon test et mon avis de la station météo, l’anémomètre et le pluviomètre de Netatmo

Quelle est votre première action lorsque vous vous levez le matin ? Pour ma part, et c’est peut-être un TOC (Trouble Obsessionnel Compulsif), je l’ignore, mais j’ouvre les volets et je scrute le ciel qui m’entoure… La journée sera-t-elle ensoleillée ? Pluvieuse ? Pourrais-je profiter de l’eau de pluie sans besoin d’arroser, ou du soleil pour me prélasser dans la piscine. Cela peut vous sembler idiot, mais j’ai cette habitude depuis longtemps. Alors quand Netatmo m’a proposé de tester le pack station météo + pluviomètre, vous devez vous douter que j’ai juste sauté sur l’occasion. De plus, les deux appareils achetés par le biais de ce pack vous permettront une économie d’une quarantaine d’euros. En effet, le pack station météo et pluviomètre Netatmo, est au prix de 204,61 €* au lieu de 269,98 €, si vous achetiez les deux produits séparément, alors qu’ils sont finalement indissociables !

La station météo Netatmo, mes premières impressions

Comme je vous l’ai dit, j’ai testé la station météo connectée Netatmo, un appareil qui promet de vous fournir des données précises sur la météo et la qualité de l’air, tout en s’intégrant parfaitement à votre décoration intérieure. Comme d’habitude, je m’arrête, en premier, sur le visuel d’un appareil que je teste. Et, là, je n’ai pas été déçu par le design moderne, épuré, en aluminium monobloc, qui change radicalement des stations météos à écrans.

Je sais déjà qu’il s’intégrera parfaitement à mon intérieur, comme à mon jardin puisque le module extérieur est semblable au module intérieur, mais plus petit ! Mes invités penseront probablement à une enceinte connectée, mais pas à une station météo. Et, c’est pour moi, un premier atout, car je déteste les appareils encombrants sur lesquels le design laisse à désirer.

Le design, c’est bien, mais qu’en est-il de ses fonctionnalités ?

Impressionné ! C’est le mot que j’emploierai pour qualifier la précision de cette station météo Netatmo. En effet, elle se dote de plusieurs capteurs ultra-précis, capables de m’indiquer la température extérieure, la température intérieure, le taux d’humidité, la pression atmosphérique, comme toutes les stations météos, me direz-vous. Certes, vous avez raison, mais la Netatmo cache une corde de plus à son arc : un capteur de CO2 qui m’indique si l’air de mon intérieur est « propre » ou plutôt vicié par un trop-plein de CO2.

Et, ce petit plus, je l’ai trouvé particulièrement commode. En appuyant simplement sur le haut du module, un halo de couleur m’informe instantanément sur la qualité de l’air. En cas de taux trop élevé de CO₂, il est facile d’aérer la pièce rapidement, le halo changera de nouveau de couleur. Et bien sûr, j’ai apprécié de pouvoir suivre tous ces paramètres sur mon smartphone, et même avant de me lever du lit si le cœur m’en dit ! De plus, l’application dédiée est gratuite, disponible à vie, que ce soit sur iOS ou Android.

L’installation ? Un jeu d’enfant !

Installer la station a réellement été un jeu d’enfant, et en toute objectivité. Il suffit de connecter le module intérieur via un adaptateur USB et d’alimenter le module extérieur avec deux piles AAA (fournies), qui proposent une autonomie pouvant aller jusqu’à deux ans. J’ai apprécié la simplicité de la configuration Wi-Fi et radio longue portée entre les deux modules, sans avoir à utiliser de points d’accès publics, souvent peu fiables. Passons maintenant à son acolyte le pluviomètre !

Le pluviomètre intelligent Netatmo, mes premières impressions

Le design du pluviomètre est en phase totale avec le design de la station météo : premier bon point, l’ensemble est harmonieux ! L’emballage promet une connexion sans fil, et la mesure en temps réel des précipitations. La promesse tient aussi dans le fait qu’il ne soit pas utile de le vider… Alors ? Promesses tenues ? En termes d’installation, la réponse est oui, et j’ai été agréablement surpris par la simplicité d’installation du pluviomètre. Aucune manipulation compliquée n’est nécessaire : je l’ai simplement connecté à ma station météo intelligente Netatmo, et le tour était joué.

Le corps du pluviomètre, fabriqué en matériaux résistants, est conçu pour affronter les intempéries. En le plaçant dans mon jardin, je n’avais pas à craindre ni la pluie ni les variations de température. L’appareil résiste de -40 °C à 65 °C, ce qui le rend utilisable en toute saison. Et, effectivement, j’ai pu le tester en condition réelle, je n’ai pas besoin de le vider, ni de l’entretenir, il se débrouille comme un chef, je profite juste des résultats directement sur mon smartphone, évidemment. Ainsi, que je sois à la maison ou en déplacement, j’ai accès aux données météorologiques en un clin d’œil. L’application m’envoie également des alertes en cas de précipitations, ce qui est très pratique pour anticiper les averses avant de sortir. Point négatif, le support n’est pas livré avec le produit. Vous pouvez en acheter un dédié pour 18,95 € ou un générique à 19,59 € vendu en lot de deux, et donc deux fois moins cher.

Des mesures précises qui permettent d’anticiper d’éventuelles inondations

Dans ma région, les inondations sont assez fréquentes et plus intenses au fil du temps. Ainsi, lorsque je suis loin de chez moi, je peux savoir, grâce à sa plage de mesure allant de 0,2 mm/h à 150 mm/h, si une fine bruine s’abat sur ma maison, ou s’il s’agit d’une pluie torrentielle. En cas de forte pluie, le pluviomètre peut alerter toutes les cinq minutes, je peux ainsi m’assurer auprès de mes proches que je n’ai subi aucun dégât, par exemple. Je terminerai par sa connectivité, mais attention, il fonctionne uniquement avec la station météo de la même marque que je vous ai présentée en amont.

Pour la connexion, il l’effectue via un réseau radio longue portée à 868 MHz avec le module principal de la station. J’ai trouvé la connexion très stable, même avec une certaine distance entre les appareils. Vous l’aurez compris après lecture de mon test, je suis conquis et ne peux que vous recommander de vous les offrir ou de les offrir ! Cela pourrait être un cadeau sympa pour Noël ou un anniversaire prochain. Cependant, la promotion, elle, ne durera peut-être pas jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, je vous rappelle le prix du pack station météo + pluviomètre Netatmo : 204,61 €* au lieu de 269,98 €, pour une durée que j’ignore ! Sachez également qu’il existe un abri pour la station extérieure à 39,99 € et un anémomètre connecté sans-fil pour achever votre station météo.

L’anémomètre connecté se fixe à l’extérieur et à l’abri, il permet de mesurer la vitesse du vent. Très utile si vous êtes équipés de dispositifs sensibles nécessitant d’être protégés comme une éolienne ou encore un tracker solaire. Il est disponible au prix de 99,99 € sur Amazon.

Conclusion

Les produits Netatmo sont précis, faciles à installer et parfait pour contrôler son environnement. Le prix est très correct et l’application dédiée est simple et intuitive à installer. On regrettera seulement l’absence de support avec le pluviomètre et l’anémomètre, pourtant indispensable pour une parfaite installation. Le pack station météo et pluviomètre Netatmo est disponible au prix de 204,61 €* au lieu de 269,98 € sur le marketplace Amazon. L’anémomètre est proposé au prix de 99,99 €, également sur Amazon.

Les plus

Une installation simplifiée

Une application intuitive

Un rapport qualité prix correct.

Les moins

Les supports ne sont pas fournis

