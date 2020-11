Wizama Square One : une étonnante console dédiée aux jeux de société et jeux de plateau

Avec la Square One, Wizama cherche apparemment à réunir les joueurs de jeux de société et de jeu vidéo sur une seule plateforme. En combinant ces deux mondes, la console de 19 pouces cible aussi bien les petits que les grands. Bref, elle vise à nous donner la possibilité de jouer en famille ou entre amis, à la maison, lors d’un camping ou à l’occasion d’un évènement quelconque. La Square One intègre à cet effet une batterie pour permettre de jouer partout. Un système de sauvegarde est également prévu afin qu’on ne soit pas obligé de recommencer une partie après une pause.

Proposer de nouvelles manières de jouer ensemble

Dopée à l’intelligence artificielle, la Square One a été conçue pour être la plus conviviale possible. Cette technologie lui permet de s’adapter à l’âge et au niveau des joueurs. Elle joue aussi un rôle crucial dans la qualité de l’expérience de jeu en la rendant intuitive. Prenant en charge une trentaine de langues, l’appareil offre une traduction en temps réel. À cela s’ajoute une faculté de lire les règles de jeu, fournir des tutoriels interactifs en cours de session et compter intelligemment les points.

D’après Wizama, la Square One est fournie avec des accessoires physiques qui visent à agrémenter l’expérience de jeu. Il est notamment question d’une piste de dés sur lequel les joueurs peuvent lancer de vrais dés. La console détecte automatiquement le score. Le système comprend aussi des pions que les joueurs peuvent déplacer sur l’écran. Leur orientation et leurs déplacements sont reconnus, permettant au jeu de continuer.

Bientôt une campagne de financement participatif

Notons aussi la possibilité de jouer à de vraies cartes, ce qui garantit une véritable ambiance de jeu de société. Par ailleurs, le plateau est personnalisable. On peut poser des skins sur son contour pour que le jeu correspondant se lance automatiquement. La partie audio n’est pas en reste. Pour une meilleure immersion dans les jeux, la Square One renferme des haut-parleurs qui reproduisent efficacement la musique et les bruitages.

Crédit photo : Wizama

Pour l’heure, cette console de jeux vidéo de société de la start-up française Wizama ne possède pas encore une date de sortie précise. Sachez tout de même que grâce à son originalité et ses fonctionnalités, elle a déjà reçu des récompenses, notamment lors du CES 2019 et de l’IFA 2019. Le produit a aussi été primé en 2018 dans le cadre du concours I-Lab.

Wizama affirme avoir l’intention de lancer une campagne de crowfunding sur Kickstater le 17 novembre prochain. Par conséquent, nous devrions en apprendre davantage sur ses programmes et les précommandes de la console… On vous invite à découvrir son fonctionnement en vidéo avec le jeu Crystal Bay (jeu qui sera disponible en précommande sur Kickstarter et livré avec la console).