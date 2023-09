SCULPFUN S30 Ultra 22W, présentation, montage, test et avis du graveur (et découpeur) laser

Vous êtes peut-être adeptes des créations manuelles, que vous offrez pour un anniversaire, ou comme cadeaux de Noël ? Pour réaliser vos créations, avez-vous pensé à investir dans un graveur laser ? Un graveur laser est un dispositif utilisant un faisceau laser pour graver, découper ou marquer divers matériaux. Il fonctionne en concentrant un faisceau laser de haute intensité sur la surface de l’objet à traiter, ce qui provoque l’évaporation ou la vaporisation du matériau, laissant ainsi une marque permanente. Nous vous proposons de découvrir le graveur laser SCULPFUN S30 Ultra 22W. Avec sa technologie avancée et ses caractéristiques impressionnantes, ce découpeur laser propose sur le papier des performances de pointe et une précision inégalée. Va-t-il tenir ses promesse ? Réponse immédiatement avec notre test complet et notre avis en fin d’article.

Déballage et montage

Le graveur laser SCULPFUN S30 Ultra 22W est livré en pièces détachées. Nous retrouvons à l’intérieur du carton la structure, le tête de gravure (et son clapet de protection), les courroies, l’air assit, le câblage, un kit pour le « cable management » ; la visserie, le boitier de contrôle, une notice en français complète et détaillée, des lunettes de protection ainsi qu’un kit de nettoyage pour la buse et quelques planches de test en métal et bois.

On ne va pas vous mentir, le montage est long, très long. Comptez une bonne heure si vous êtes un peu bricoleur. Un peu plus si vous n’êtes pas familiarisé avec ce type de machine. Mais pas de panique, même si la durée d’assemblage est conséquente, elle est enfantine. Il suffit de suivre les étapes de la notice et en cas de doute, vous pouvez vous aider avec une des vidéos disponibles sur YouTube.

Ne faites pas comme nous et n’allez pas trop vite pendant le déballage, certaines pièces (dont les montants) sont identifiées sur le plastique de protection.

Tous les outils sont fournis avec la machine. Pour le montage, vous devrez assembler le cadre, fixer la tête laser, monter les deux courroies (X et Y), brancher le câblage et la pompe à air (air assist). L’appareil est livré avec un kit pour ranger et fixer tous les câbles sur la machine, les psychorigides du « cable management » seront ravis.

Prise en main

Pour notre première gravure, nous avons utilisé le logiciel LightBurn. Il est normalement payant, mais vous pouvez toutefois l’utiliser pendant 30 jours avant de passer à la caisse. Il suffit ensuite de brancher la machine à un ordinateur (nous avons utilisé le cordon USB). La machine est automatiquement reconnue et il suffit d’intégrer une image ou une photo et de lancer la gravure.

Les points forts du graveur laser SCULPFUN S30 Ultra 22W

Le SCULPFUN S30 Ultra 22W est livré avec un système d’auto-assistance par air, ce qui lui permet de réaliser des gravures avec une taille de 600 × 600 mm.

Grâce à son rail de guidage linéaire amélioré et à son point de mise au point de 0,08 × 0,10 mm, ce modèle vous permet de créer des produits gravés personnalisés dans une grande variété de matériaux avec une précision optimale. Ce graveur laser bénéficie d’une puissance de 22W, ce qui lui assure de découper facilement du bois de balsa jusqu’à 15 mm d’épaisseur et du contreplaqué jusqu’à 10 mm en un seul passage.

Cette puissance accrue garantit une expérience de gravure et de découpe plus rapide et plus efficace. Le moteur pas à pas 42 bits amélioré du S30 Ultra 22W fournit une puissance suffisante pour des déplacements rapides de la machine. Avec un couple de 4,2 Kg·cm, supérieur à celui des machines ordinaires, ce moteur garantit une très bonne stabilité, même lorsque le laser ou la charge deviennent plus lourds. Vous pouvez ainsi compter sur une performance fiable et constante.

La série S30 Ultra est équipée d’une buse métallique assistée par air haute pression intégrée, ce qui améliore considérablement l’efficacité de coupe. Grâce au flux d’air haute pression généré par cette buse, la vitesse de coupe est plus de cinq fois supérieure à celle des machines sans assistance pneumatique. De plus, ce flux d’air puissant élimine efficacement les résidus, laissant une surface de coupe parfaitement propre.

Que faut-il savoir de plus sur le graveur laser SCULPFUN S30 Ultra 22W

Le graveur laser de la série S30 Ultra, doté de nombreuses fonctionnalités avancées, propose une expérience de gravure et de découpe optimale. Tout d’abord, il est équipé d’une lentille de protection remplaçable innovante, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du laser, dépassant de loin celle d’autres lasers du marché. Lorsque la lentille est endommagée ou après une utilisation prolongée, il est facile de la remplacer et de restaurer ainsi la puissance de coupe. De plus, sa carte mère assistée par air 32 bits mise à niveau permet un contrôle automatique assisté par air et prend en charge la connexion Bluetooth sans fil, offrant ainsi une commodité de contrôle sans être limité par la distance du câble USB.

La précision de coupe du S30 Ultra est de qualité industrielle grâce à son axe X de glissière linéaire extrêmement solide, offrant une précision de 0,005 mm. Contrairement aux machines de gravure ordinaires qui présentent souvent des motifs ondulés dans les détails de gravure, le S30 Ultra assure une gravure précise et nette. En termes de sécurité, le graveur laser SCULPFUN S30 Ultra est équipé d’un interrupteur d’arrêt d’urgence et d’une fonction de sécurité enfant. Cela garantit une utilisation sécurisée et protège contre les accidents potentiels.

Enfin, le cadre solide et durable en alliage d’aluminium à haute résistance peut supporter un poids allant jusqu’à 50 kg sans subir de dommages, assurant ainsi une utilisation prolongée et une haute précision. Avec sa grande zone de gravure, sa puissance améliorée, sa précision industrielle et ses caractéristiques de sécurité avancées, le graveur laser SCULPFUN S30 Ultra 22W est un choix idéal pour les amateurs et les professionnels , bref, tous les passionnés de gravure. Que vous souhaitiez réaliser des gravures de qualité professionnelle ou exprimer votre créativité, le SCULPFUN S30 Ultra 22W vous permettra de concrétiser vos idées avec précision et facilité !

Conclusion

Même si le montage est long, il est facilité grâce à la documentation détaillée (notice et vidéo). La prise en main est enfantine et accessible à tous. Une fois la machine montée, il ne faut que quelques secondes pour lancer les premières gravures. La machine est livrée avec son « air assist » souvent en option sur les autres machines. Pour le tarif, la machine est proposée à 599 € sur Geekbuying (avec le code promotionnel NNNS30ULTRA20). Un tarif très correct pour cette machine complète et performante.

Les plus

Prise en main enfantine

Un « air assist » compris dans le pack

De nombreux accessoires (cable management, support, outils, etc.)

Les moins

Long à monter

Toutes les caractéristiques techniques

Informations laser :

Diode Puissance de sortie laser : 22 W

Mise au point laser : 0,08 × 0,10 mm

Longueur d’onde laser 455 ± 5 nm

Méthode de mise au point : colonne de mise au point fixe + dispositif coulissant

Couvercle de protection laser : le graveur laser est équipé d’une couverture de protection laser amovible qui permet de protéger les yeux. Cette couverture peut être ajustée en hauteur ou complètement retirée en dévissant la visière.

Informations sur la machine :

Précision de gravure : 0,005 mm

Taille de la zone de gravure : la version standard est de 600 × 600 mm

Puissance électrique de la machine : environ 114 W

Entrée d’alimentation : 220 V CA, 50 Hz

Sortie d’alimentation : 24 V 7 A

Pompe à air :

Type : pompe à air contrôlée par carte principale

Tension : 24 V

Débit : 30 L/min

Diamètre intérieur du tuyau d’air : 7,5 mm

Carte mère :

Carte mère assistée par air 32 bits, prend en charge la connexion sans fil Bluetooth.

Matériau de gravure/coupe :

Matériaux de sculpture : toutes sortes de bois (y compris le noyer, le bois de cerisier et d’autres bois à haute densité), MDF, pierre, carton, plastique, cuir, carte PCB, oxyde d’aluminium, acier inoxydable 304, céramique, noir. Matériaux de coupe de pierre

Logiciel d’exploitation :

LightBurn (avec fonction d’assistance à l’air M8), LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, prend en charge le système Windows, prend en charge le système MAC. Formats de fichiers pris en charge NC, BMP, JPG, PNG, DXF et autres formats d’image.

Méthode de transmission de données :

Connexion USB ou connexion sans fil Bluetooth

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales

