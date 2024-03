Le son qui craque, le souffle de la musique, et le saphir qui saute ? Cela vous parle peut-être, et le son de cette musique est inégalée. Le disque vinyle a bercé mes jeunes années, et les 33 tours ou 45 tours étaient, dans les années 90, l’un des seuls supports disponibles avec la bonne vieille cassette que l’on rembobinait avec un stylo à bille ! Le disque vinyle a été inventé par Emile Berliner à la fin du 19ᵉ siècle, et était fabriqué en résine naturelle. Les styles de musique les plus écoutés sont le rock, la pop et la chanson française, selon le ministère de la Culture. Et, les vinyles reviennent en force, alors qu’ils étaient tombés en désuétude à la naissance du disque compact (CD) en 1983. Le problème du vinyle étant qu’il soit conçu en PVC, un matériau chimique et synthétique néfaste pour l’environnement. Mais, tout pourrait changer, avec l’invention d’Evolution Music qui présente Evovinyl, un vinyle révolutionnaire élaboré à partir de bioplastiques de canne à sucre. Découverte.

Quelle est cette invention ?

Après plusieurs tests effectués, les équipes d’Evolution Music ont réussi à concevoir un nouveau matériau pour fabriquer des vinyles respectueux de l’environnement. Et, c’est à partir de résidus de canne à sucre, qu’ils sont parvenus à créer une nouvelle matière, qui selon Marc Carey, PDG d’Evolution Music « peut potentiellement économiser jusqu’à 30 % d’énergie de production, et demander 50 % moins de temps pour presser un disque vinyle à base de plantes avec des bioplastiques de canne à sucre ». De plus, le vinyle à base de bioplastiques de cannes à sucre serait aussi moins énergivore, puisqu’il pourrait être conçu avec de plus basses températures que le PVC classique.

Quels seraient tous les avantages d’Evovinyl ?

Selon les concepteurs d’Evovinyl, il faudra encore réaliser de nombreux tests avant de parvenir à un produit fini et de qualité. Néanmoins, ils assurent que cette matière écologique garantira une qualité sonore similaire, voire légèrement supérieure à celle des vinyles traditionnels en PVC, grâce à ses propriétés antistatiques. D’ailleurs, de nombreux tests ont été effectués en collaboration avec un fournisseur Hi-Fi, confirmant que la qualité sonore d’Evovinyl reste stable sur le long terme, sans différence significative par rapport au PVC. « Les usines de pressage et les ingénieurs du son avec lesquels nous travaillons nous disent qu’Evovinyl est aussi bon (sinon meilleur) sur le plan sonore que la plupart des vinyles à base de PVC existants vendus sur le marché », explique encore Evolution Music sur sa présentation.

Pourquoi Evovinyl serait une bonne nouvelle ?

Il se vend, chaque année, environ 41 millions de disques vinyles dans le monde, selon cet article du Figaro. Pour fabriquer un disque vinyle, il faut approximativement 135 gr de PVC, et plus de 1 000 tonnes, pour en fabriquer 5 millions selon Evolution Music (en incluant les pertes). La fabrication d’un seul vinyle représente une empreinte carbone de 0,5 kg de CO2, ce serait donc 30 % de moins par disque fabriqué grâce à la Evovinyl, la matière inventée par Evolution Music !

De plus, les disques pourraient ensuite être recyclés, en non plus jetés, sans espoir de les revaloriser. Plus d’informations sur cet étonnant concept ? Rendez-vous sur le site officiel : evolution-music.co.uk. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .