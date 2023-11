Teufel, l’élégance et la puissance du son réunies dans un design intemporel

Novembre dans le monde entier, c’est le mois du Black Friday, mais également celui où les plus prévoyants commencent l’achat de leurs cadeaux de Noël. Chez Teufel, ils n’ont pas attendu le 24 novembre, date du Black Friday, pour lancer le nouveau système de streaming baptisé MOTIV® HOME. Avec cette enceinte, vous allez pouvoir accéder directement à de multiples applications comme Airplay 2, Google Chromecast, Spotify Connect et Tidal Connect. Vous pourrez aussi écouter des milliers de stations de radio via Tune-In, et ce pendant plus de 15 heures d’affilée. Vendue exclusivement sur le site Teufel au prix de 549,99 €, elle affiche une promotion de 10 % grâce au code de réduction que vous retrouverez en fin d’article. Découverte.

Ce qu’il faut vraiment retenir de la MOTIV® HOME

La MOTIV® HOME, c’est l’essentiel de l’audio en un seul appareil. Dotée de fonctionnalités de streaming diverses, elle offre une connectivité complète grâce au Wi-Fi, au Bluetooth avec prise en charge AAC, à Apple AirPlay 2, à Chromecast® intégré, à Spotify Connect, à TIDAL Connect, à la radio Internet via Tune In, et même une entrée ligne si nécessaire. Pour une expérience audio surprenante, elle dispose de deux haut-parleurs frontaux, de deux latéraux, d’un subwoofer frontal et de deux membranes de basses passives pour spatialiser le son et un effet surround. La technologie Dynamore® permet une intensité des basses réglables, tandis que le DSP 24 bits et l’amplificateur de classe D garantissent une qualité audio exceptionnelle. Avec une autonomie allant jusqu’à 15 heures à volume moyen, elle est idéale pour une utilisation prolongée, et sa poignée de transport intégrée facilite son déplacement. Enfin, son affichage d’état LED et ses touches de favoris rétroéclairées offrent une expérience d’utilisation intuitive et pratique. La MOTIV® HOME est l’enceinte qui rassemble toutes vos envies audio en un seul appareil.

Focus sur les caractéristiques techniques de la MOTIV® HOME

Dotée d’une acoustique puissante de 70 watts, la MOTIV® HOME vous enveloppe de son avec deux haut-parleurs frontaux, deux latéraux, un subwoofer frontal et deux membranes de basses passives, garantissant une expérience sonore immersive où que vous soyez. La technologie Dynamore® Ultra étend le panorama stéréo virtuel tout en vous permettant de régler l’intensité des basses grâce au DSP 32 bits et son amplificateur de classe D hautement efficace. Elle dispose également d’un panneau éclairé avec trois touches de favoris personnalisables, une roue de volume et un affichage d’état LED sur la face avant facilite son utilisation. En outre, l’application gratuite Teufel Home (iOS/Android) vous permet de configurer l’enceinte, de sélectionner vos sources, de contrôler la lecture et d’ajuster l’égaliseur. La MOTIV® HOME est 100 % streaming, prenant en charge Tidal, Spotify, Chromecast et Airplay 2. Pour les amateurs de radio, l’application Teufel Home offre un accès au service de radio Internet Tune-In et la possibilité d’enregistrer des stations préférées sur les touches de favoris. Vous pouvez par ailleurs sauvegarder du contenu via Spotify et Tidal pour une écoute sur smartphone.

Élégance et connectivité au programme de la MOTIV® HOME

L’enceinte MOTIV® HOME de Teufel, disponible en blanc pur ou noir mat, incarne l’élégance des courbes. Elle s’intégrera dans tous les intérieurs, des plus rétros aux plus modernes grâce à ses formes arrondies et son design fluide. La façade revêtue de tissu procure une sensation tactile agréable, comme ses côtés. La MOTIV® HOME est une enceinte puissante qui offre une qualité sonore exceptionnelle. Pour une expérience sonore immersive, elle intègre la technologie Dynamore, développée par Teufel, qui permet une spatialisation du son impressionnante. Cette fonction peut être activée via l’application Teufel Home ou directement sur l’enceinte. Pour faciliter la configuration et le contrôle de la MOTIV® HOME, Teufel propose la toute nouvelle application Teufel Home App. Cette application dédiée permet de régler divers paramètres, notamment la minuterie de veille, les réglages du son (aigus, graves, dynamique), la personnalisation des touches favorites, et bien plus encore. L’application Teufel Home est disponible en téléchargement gratuit sur les plateformes Android et iOS.

Toutes les caractéristiques techniques :

MOTIV® HOME

Système de streaming portable tout-en-un via WLAN ou Bluetooth avec batterie rechargeable

Largeur : 40 cm

Hauteur : 16,5 cm

Profondeur : 16,1 cm

Poids : 4,45 kg

Connexions : AUX / AirPlay 2 / Bluetooth / Bluetooth AAC / Chromecast built in / W-LAN

Compatibilité : Android / iOS / Microsoft

Retour audio : Dynamore® Ultra

Display : Oui

Autonomie de la batterie, volume sonore moyen : 15 h

Capacité de la batterie : 5.200 mAh

Type de batterie : lithium-ion

Tension en service : 230 V

Mémoire pour paramètres de déconnexion : oui

Fonction Standby : oui

Puissance de sortie totale (RMS) : 70 W

Configuration de l’amplificateur : 2.1

Technologie de l’amplificateur : Class D

Canaux de l’amplificateur : 5

Radio Internet

Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) : 4

Haut-parleurs à large bande (diamètre) : 50,8 mm

Haut-parleurs à large bande (matériel) : aluminium

Membrane passive (nombre par enceinte) :2

Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) : 1

Haut-parleurs graves (diamètre) : 127 mm

Haut-parleurs graves (matériel) : cellulose

Gamme de fréquence de/à : 46 – 20 000 Hz

Principe acoustique : 2 voies

Services streaming : Spotify / TIDAL /Tune In

Contrôle : télécommande et application

Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 55 € (soit 10 %) sur votre commande en copiant le code de réduction TMH-GSZ65JUPZW dans votre panier. Attention, la promotion est valable uniquement jusqu’au 30 novembre 2023 à 23 h 59.

À propos de Teufel

Fondée à Berlin en 1979, Teufel est un acteur majeur dans le domaine de l’audio en Allemagne. La marque s’est rapidement imposée comme un leader grâce à sa gamme complète de produits audio. De la composition de systèmes Home Cinéma à la conception de barres de son pour les Smart TV, en passant par des systèmes multimédias innovants, Teufel propose des solutions pour les audiophiles exigeants. Ses produits incluent des casques audio filaires et sans fil, des enceintes Bluetooth et Wi-Fi compatibles avec la technologie Multiroom, ainsi que des systèmes de streaming domestique Raumfeld.

La particularité de Teufel réside dans le fait que ses produits ne sont disponibles que directement auprès de la marque, une particularité qui permet à la marque de maintenir une proximité avec les clients et de continuer à développer de nouvelles solutions audios innovantes, le tout à des prix compétitifs. Choisir Teufel c’est l’assurance de produits de qualité, conçus avec soin, et toujours à la pointe de l’innovation. Le sérieux et la compétitivité de Teufel sur ce marché, ne sont évidemment plus à démontrer : il n’y a qu’à savourer un son inégalé, pur et cristallin !