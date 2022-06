IKEA annonce la sortie d’une platine vinyle en collaboration avec le groupe Swedish House Mafia

Les plus de 40 ans se souviennent forcément du craquement inimitable du saphir sur un disque vinyle, des « craquages » caractéristiques à chaque changement de chanson sur un 33 tours. Les disques vinyles sont des vestiges musicaux, mais ils sont aussi souvent considérés comme ayant un son inégalable. Depuis quelques années, les artistes actuels éditent à nouveau un format vinyle de leurs albums, et ils reviennent petit à petit sur le devant de la scène musicale ! Le géant de l’ameublement suédois IKEA ne s’y trompe et va lancer prochainement sa platine vinyle, la première depuis près de 50 ans ! Présentation.

Une platine vinyle pour IKEA

C’est lors de la Milan Design Week 2022, que le géant suédois a annoncé avoir collaboré avec le groupe de musique électronique Swedish House Mafia afin de concevoir la platine Obegränsad qui devrait sortir à l’automne prochain en Europe (du Nord). Le partenariat avec Swedish House Mafia ne se limitera pas au lancement de la platine vinyle, mais également à toute une gamme de produits musicaux pour la maison. Swedish House Mafia est un groupe très célèbre dans le monde de la musique électronique. Fondé en 2008 par les DJ Sebastian Ingrosso, Axwell et Steve Angello, il est à l’origine de tubes mondiaux comme Don’t You Worry Child ou encore Antidote. Avec IKEA, le groupe suédois souhaite créer une gamme de produits qui se destinerait donc aux DJ’s en herbe.

Pourquoi cette collaboration ?

Le groupe de musique déclarait vouloir sortir de sa zone de confort, et créer quelque chose de nouveau en collaborant avec IKEA, un expert en termes d’ameublement. Les deux partenaires souhaitaient également apporter la création musicale chez les clients, rendre accessible un domaine créatif parfois inaccessible, mais avec des produits conçus pour la maison et financièrement plus accessibles que les matériaux professionnels.

Trois nouveaux produits annoncés !

Le résultat de cette collaboration originale donnera « naissance » à trois produits dans un premier temps:

la platine vinyle aussi appelée tourne-disque (comme au bon vieux temps du rock n’roll),

un fauteuil adapté aux créateurs musicaux,

et un bureau pour pouvoir créer !

Le designer d’IKEA, Friso Wiersma explique le point de vue de cette collaboration : “Aujourd’hui, vous voyez beaucoup de tourne-disques minces qui essaient presque de se cacher, mais nous voulions quelque chose de très audacieux, et nous voulions que le tourne-disque soit une manifestation très physique de la musique“. Ne vous attendez donc pas à une platine vinyle ultra mince, discrète et presqu’invisible ! Ce n’est pas du tout la vision des collaborateurs. Ils veulent une platine qui en impose !

Quelques détails sur les produits à venir

D’après le site IKEA, le bureau comprendra des supports intégrés pour surélever les haut-parleurs à hauteur d’oreilles et une étagère coulissante pour un clavier MIDI par exemple. Quant au fauteuil, il disposera de sangles réglables pour un confort maximal. Pour les détails de la platine vinyle, il faudra probablement, comme souvent avec IKEA, attendre une date proche de la sortie… On sait juste qu’elle dispose de gros commutateurs sur le devant, texturés avec un corps noir mat amortissant les vibrations pour alimenter le plateau tournant, et la sélection des vitesses 45 ou 33 tr/min. Elle disposerait également d’un bras en J et d’un saphir Audio Technica. Un préampli intégré avec ports RCA devrait permettre la transmission à des haut-parleurs filaires ou sur un ampli. Ce ne sont que des suppositions, car pour les caractéristiques techniques réelles et le prix de cette platine, il faudra patienter jusqu’à l’automne, sans plus de précision non plus sur la date réelle de sortie !