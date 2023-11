Hydrogène : Honda dévoile une pile à combustible « d’une durabilité et d’une polyvalence exceptionnelles »

Les piles à combustible transforment le carburant hydrogène en électricité pour alimenter des véhicules, des trains, des aéronefs, etc. Leur fonctionnement repose sur les principes de l’oxydation du dihydrogène et de la réduction de l’oxygène. Le premier modèle de ce générateur électrique est apparu dès les années 1930. Pourtant, ce concept n’a suscité l’intérêt des industriels qu’à partir des années 1990, avec l’émergence des problèmes climatiques. Cette technologie continue actuellement de s’améliorer pour répondre aux exigences du marché et se conformer aux normes environnementales en vigueur. Celle-ci contribue à accélérer la transition mondiale vers des carburants et des énergies neutres en carbone. Dans ce contexte, le constructeur automobile Honda mène, depuis quelques années, des travaux de recherche et de développement sur un système de pile à combustible plus avancé. Lors de la Semaine européenne de l’hydrogène, du 20 à 24 novembre 2023, à la Brussels Expo, la société présente le prototype de cette innovation. Découvrez ce projet à travers cette rubrique.

Les atouts de ce système de pile à combustible

Cette société estime que l’hydrogène vert fait partie des vecteurs énergétiques à fort potentiel, tout comme l’électricité propre. Elle travaille depuis plus de 30 ans à développer des technologies de l’hydrogène et à les améliorer constamment. Sa dernière innovation est ce module de système de pile à combustible. Le prototype mis au point sera utilisé pour démontrer les performances de cette nouvelle technologie. Selon cette entreprise, sa nouvelle pile à combustible procure une meilleure durabilité et une grande polyvalence. Elle pourrait être intégrée dans des solutions de mobilité de grande taille telles que des véhicules utilitaires lourds et des engins de chantier.

Ce système innovant pourrait aussi équiper des produits de mobilité nécessitant un ravitaillement rapide (lorsque l’alimentation électrique par batterie est compliquée). Il pourrait, d’ailleurs, être mis en place dans des infrastructures à grande échelle, notamment des centrales électriques stationnaires. Selon les équipes de conception, ce module réunit de nombreux avantages, dont sa taille compacte, sa puissance élevée et son temps de démarrage rapide. Il serait capable de démarrer rapidement, même dans des conditions de températures basses.

Divers partenariats dans différents secteurs

Ce projet démontrera l’efficacité des stratégies adoptées pour atteindre l’objectif de « Zéro émission nette » dans tous les secteurs d’ici à 2050. Aujourd’hui, Honda vise à collaborer avec plusieurs partenaires technologiques et commerciaux internationaux afin de varier davantage les applications de son nouveau système de pile à combustible. Sa présence à la Semaine européenne de l’hydrogène est singulièrement une occasion de rencontrer des partenaires potentiels. La société travaille déjà avec bon nombre d’entreprises qui exercent dans les domaines d’application indiqués. Cela permet à ses partenaires d’optimiser les phases de conditionnement et d’intégration du système de pile à combustible dans leurs programmes de développement de produits de mobilité ou de production d’énergie.

En mai 2023, par exemple, Honda et Isuzu Motors ont conclu un contrat de collaboration dans le cadre du développement et de l'approvisionnement de systèmes de pile à combustible pour des poids lourds neufs. Les deux entreprises envisagent d'entamer les essais de démonstration d'un prototype sur les routes publiques avant la fin de mars 2024. Elles espèrent commencer à commercialiser un modèle de production en 2027. Outre cela, Honda prévoit de lancer son nouveau modèle de véhicule à pile à combustible à hydrogène CR-V FCEV sur le marché dès 2024, en Amérique du Nord. Plus d'informations : Hondanews.eu.