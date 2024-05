Hydrogène : Hysata lance la production de son électrolyseur doté d’un rendement de 95 %

L’hydrogène vert est une alternative plus écologique aux combustibles fossiles et se présente comme une excellente solution pour décarboner certains secteurs, tels que celui de l’aviation ou le transport. Toutefois, le coût de production reste relativement élevé par rapport à celui de l’hydrogène gris qui émet de surcroit une grande quantité de gaz à effet de serre. En France, son prix à la pompe peut aller de 10 à 15 €/kg, selon la Chambre de commerce et d’industrie. Pour rendre l’hydrogène vert plus abordable et contribuer efficacement à la réduction des émissions de GES, la startup australienne Hysata a lancé la production de son électrolyseur capillaire à rendement élevé et peu énergivore.

Un dispositif utilisant l’électrolyse capillaire pour produire de l’hydrogène

Comme nous l’avons évoqué dans un autre article, le dispositif développé par Hysata utilise la technologie de l’électrolyse capillaire. La partie inférieure de l’électrolyseur est équipée d’un réservoir contenant de l’électrolyte qui remonte par capillarité à travers un séparateur poreux et hydrophile, en contact avec les côtés intérieurs de l’anode et de la cathode. Une fois les gaz séparés, ils sont envoyés dans des chambres sèches pour être récupérés. Grâce à cette technologie, la startup a éliminé les bulles d’hydrogène et d’oxygène qui réduisaient significativement la surface de l’anode et de la cathode en contact avec l’électrolyte, entraînant d’importantes pertes d’énergie. Selon Hysata, cet électrolyseur « révolutionnaire » a un rendement de 95 % et consomme seulement 41,5 kWh d’électricité pour produire 1 kg d’hydrogène. Par ailleurs, le coût de sa mise en œuvre et celui de son exploitation sont plus faibles que ceux d’autres dispositifs présents sur le marché. Ce qui permet de produire de l’hydrogène vert à des prix très abordables.

We are proud to announce that we have raised USD$111.3m as part of our Series B financing round. This has been an incredible team effort, and we are excited to welcome new investors and strengthen our partnership with existing shareholders. https://t.co/evC5yPHpYF pic.twitter.com/5cTx23ZAXV — Hysata (@HysataH2) May 9, 2024

Un financement de série B de près de 103 millions d’euros

Après avoir bénéficié d’un financement de série A d’un montant avoisinant 28 millions d’euros pour agrandir son équipe et mettre en place une usine pilote, Hysata a de nouveau reçu le soutien des investisseurs. La startup australienne a levé environ 103 millions d’euros pour augmenter la capacité de production de son usine située à Wollogong et fabriquer des électrolyseurs à grande échelle. Ce cycle d’investissement de série B a été mené par bp Ventures et Templewater avec d’autres investisseurs stratégiques tels que Kiko Ventures, Virescent Ventures, IP Group Australia, Vestas Ventures ou BlueScopeX. Concernant le tour de table de série B, le vice-président de bp Ventures, Gareth Burns, a déclaré que le dispositif de la startup australienne est la première technologie d’électrolyseur alcalin dans laquelle sa société a décidé d’investir.

Une entreprise qui devra encore faire face à un marché en difficulté

Si le financement de série B permettra à l’entreprise d’accroître sa production et de lancer la commercialisation de ses électrolyseurs dans d’excellentes conditions, elle devra encore faire face à un marché en difficulté. Selon BloombergNEF (BNEF), le problème ne réside pas dans l’efficacité des dispositifs ou dans l’approvisionnement, mais dans la demande qui est nettement plus faible que l’offre. Toujours d’après le cabinet d’études, un seul producteur a réussi à réaliser un bilan positif en 2023. Les autres entreprises ont enregistré d’importantes pertes de plus de 1,29 milliard d’euros. Cependant, malgré la demande faible, Hysata devrait séduire de nombreux producteurs d’hydrogène grâce aux multiples avantages offerts par ses électrolyseurs, notamment au niveau de la consommation d’énergie et des coûts liés à leur installation et leur exploitation. Plus d’infos : hysata.com. Cette technologie d’électrolyse capillaire aura-t-elle un avenir glorieux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .