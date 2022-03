Une start-up dévoile un électrolyseur capable de produire de l’hydrogène à moindre coût

C’est dans les laboratoires de l’Université de Wollongong que l’innovation a vu le jour. Le nouvel électrolyseur d’Hysata serait en mesure de produire de l’hydrogène vert pour un coût de moins de 2 dollars/kg. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs dirigés par le professeur Gerry Swiegers ont eu recours à la technologie de l’électrolyse capillaire. Les scientifiques affirment que cette méthode permet d’atteindre une efficacité énergétique cellulaire de 98 % lors du processus d’extraction de l’hydrogène vert à partir de l’eau. Comparé aux cellules d’électrolyse actuelles qui consomment environ 47,5 kWh/kg, le prototype d’Hysata utilise seulement 40,4 kWh d’énergie pour récupérer 1 kg d’hydrogène. En termes d’efficacité au niveau du système, cela représente un gain d’environ 20 %.

Avec cette amélioration du rendement, le système d’Hysata revendique un avantage considérable en matière de coûts. La start-up australienne annonce que ses électrolyseurs seront en mesure d’assurer une production d’hydrogène pour moins de 1,50 dollar/kg d’ici le milieu des années 2020. Une trentaine d’entreprises de marque auraient déjà entamé des pourparlers avec Hysata pour saisir cette opportunité.

La première ligne d’électrolyseurs d’Hysata est actuellement en phase de développement. La société abordera les tests dans les prochains mois afin de lancer une gamme pilote en 2023. S’ensuivront une production à plus grande échelle et la mise en route des machines sur le terrain d’ici 2025. Pour atteindre ses objectifs, Hysata entreprend de recruter de nouveaux experts afin d’épauler son équipe aujourd’hui constituée de 20 ingénieurs.