Une nouvelle théorie suggère que la vie serait apparue grâce à l’hydrogène

Depuis plusieurs années, on a pu constater qu’il y a eu plusieurs théories sur l’origine de la vie, mais cette fois, les chercheurs se sont penchés sur le rôle de l’hydrogène dans la création de la vie.

Notons que l’hydrogène est un élément chimique très important, car il peut être associé avec d’autres molécules et substances plus légères. D’ailleurs, il pourrait même nous sauver la vie d’ici quelques années, rapporte Cosmos.

Les travaux liés aux origines de la vie

Les scientifiques tentent de démontrer que la vie peut venir de l’hydrogène puisque celle-ci serait apparue grâce à la transition de matières et de molécules, alors qu’il y a quatre milliards d’années de cela, la terre se trouvait encore recouverte de fossiles organiques. D’ailleurs, les travaux scientifiques modernes ont conclu que la vie est apparue grâce à l’existence des éléments chimiques.

Le professeur Miller a démontré que les acides aminés et les gaz, lorsqu’ils sont associés à des molécules organiques, peuvent arriver jusqu’à la phase de « prébiotique »; cette phase permet la conception de cellules vivantes (bactéries, champignon…).

Les scientifiques se sont demandé d’où pouvait provenir l’hydrogène, si la planète n’était encore qu’une masse de terre ? Cette théorie met toujours les scientifiques dans une impasse puisqu’il ne s’agit pas seulement de formuler une théorie, mais surtout de la prouver. Bien évidemment, des expériences ont été menées par ces derniers et cela devient un peu plus cohérent.

D’ailleurs, il a été démontré que la fonction de l’hydrogène sur certains types de molécules leur permet de changer de taille et de structure. Effectivement, ce changement peut accroitre la croissance de la molécule pour qu’à la fin, il y ait transition de l’inerte à la cellule vivante. Mais le changement ne reste pas au stade de la molécule; au fur et à mesure que la structure évolue, elle atteint une organisation fonctionnelle afin de pouvoir se déplacer, s’auto-organiser et constituer un ADN ou ARN.

L’hydrogène, l’avenir de notre monde ?

Non seulement il aurait pu être à l’origine de la vie mais il pourrait également sauver la terre de la catastrophe climatique. Pour information, l’hydrogène est un gaz inflammable, non nocif et inodore. Il peut être utilisé pour combler les besoins énergétiques de notre planète.

D’après les chercheurs, « même s’il est incolore, cet hydrogène est dit vert, car sa production utilise de l’hydroélectricité, qui n’émet à peu près pas de gaz à effet de serre ». De plus, l’hydrogène est une source inépuisable de lumière et de chaleur. Les experts ont confirmé que pour éviter le réchauffement climatique, on doit consommer une énergie bio et l’hydrogène serait indispensable dans ce changement radical massif.