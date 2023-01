Levity : une start-up invente un déambulateur piloté par une IA pour les enfants à mobilité réduite

Dans le monde, 1 milliard de personnes sont porteuses d’un handicap à la marche. Si 39 % d’entre eux ne peuvent quitter leur maison, 72 % n’ont pas un accès suffisant aux services de santé ni aux différentes thérapies. Au Canada, c’est le cas d’une petite fille de quatre ans prénommée Romie-Rose. Elle présente des retards de développement physiques et intellectuels importants. Pour le moment, aucun diagnostic n’a été posé sur la maladie de Romie-Rose, mais elle pourrait être atteinte d’une maladie rare. L’entreprise Ora Medical, fondée en juillet 2020 par Sarah Lambert et Louis St-Pierre, avait l’objectif de réduire le manque d’accès aux services de réadaptation pour les personnes à mobilité réduite. Pour Romie-Rose, ils ont inventé un dispositif qui lui permet de marcher. Son nom : le Levity.

Pourquoi ont-ils inventé ce dispositif ?

Le Levity est un dispositif d’aide à la marche se présentant comme un déambulateur qui va soutenir l’enfant par la taille, le maintenant donc en position debout. Les parents de Romie-Rose expliquent que leur fille est une boule d’énergie, et qu’elle a besoin de marcher et de gagner en autonomie comme tous les autres enfants. Elle veut « juste être debout » explique sa maman, Julie Petitclerc Hoffmann, dans une interview accordée au Journal de Québec. L’idée de sa maman étant, bien entendu, de l’élever comme les autres enfants et de lui éviter certaines barrières dues à son handicap. Et cela commence par la marche.

Le Levity d’Ora Medical qu’est-ce que c’est ?

Romie-Rose se déplace à quatre pattes, mais pour marcher, elle doit absolument avoir les mains levées, une particularité de son handicap que les parents et les médecins n’expliquent pas encore. L’enfant a bien essayé quelques déambulateurs, mais ils ne correspondaient pas réellement à son handicap. Le kinésithérapeute de Romie-Rose annonce un jour, à ses parents, qu’une société, Ora Medical, va présenter un nouveau produit : le Levity. Cet appareil, piloté par l’Intelligence Artificielle, permet à l’enfant de rester debout, en étant maintenu par la taille. Il a donc les mains libres, aucune entrave devant lui pour jouer à la balle, par exemple, et marcher évidemment.

Mais, le Levity n’est pas qu’un déambulateur, il permet également de développer la motricité des jambes, puisqu’elles doivent fonctionner pour avancer. Imaginez qu’avant le Levity, les parents de Romie-Rose devaient continuellement la tenir par les mains pour qu’elle puisse marcher. Le Levity va lui donner l’autonomie qu’il lui manquait et soulager les douleurs chroniques développées par ses parents, à force de solliciter les dos pour la faire marcher. Le Levity a été conçu dans un seul but : inciter les enfants à utiliser réellement les muscles de leurs jambes et non pas seulement à supporter leur poids. Anti-basculant, il est sécurisé, et inventé pour que les patients apprennent à marcher. En d’autres termes, il est une aide à l’apprentissage et ne remplace pas l’action de marcher.

Un déambulateur high-tech coûteux

Ce type d’appareil est à la charge financière des patients, aucun remboursement n’est prévu. Les parents de Romie-Rose ont donc lancé une campagne de financement participatif sur GoFundMe. Celle-ci a probablement touché de nombreuses personnes à travers le monde, avec plus de 13 000 $ sur les 8 000 escomptés pour financer le Levity de Romie-Rose. Plus d’informations : oramedical.ca