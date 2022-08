Cobi : ils inventent un fauteuil roulant électrique innovant, qui se transforme en canne ou en déambulateur

Nous avons l’âge de nos artères… et de nos articulations ! Lorsque l’on vieillit, il arrive parfois que nous ne soyons plus capables d’effectuer avec aisance certains gestes du quotidien. Nous pouvons encore marcher, mais rester debout peut s’avérer difficile. Nos genoux s’usent et nos hanches aussi, et parfois, il faut songer à utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. Être en fauteuil n’implique pas forcément de ne plus pouvoir marcher, mais seulement rencontrer des difficultés à se mouvoir. Et pour marcher, on utilise alors un déambulateur pour soulager nos genoux ou notre dos. Ce qui implique de longs moments passés à passer du fauteuil au déambulateur et vice et versa. Pour répondre à cette problématique, de jeunes designers présentent un concept de fauteuil roulant avec un déambulateur intégré, le Cobi. Découverte !

Quelle est cette invention ?

Conçu par Hyeon Park, Haeun Jung, Hyuntae Kim et Sookyoung Ahn, le Cobi combine les capacités d’un déambulateur, d’une canne et d’un fauteuil roulant électrique. Il se présente comme un moyen de mobilité pour les personnes âgées, et il a été conçu pour deux raisons: la première étant de changer le regard des personnes âgées sur le vieillissement que l’on considère aujourd’hui comme un handicap. Et la seconde étant de changer le regard des autres sur les personnes âgées souvent considérées comme dépendantes, alors qu’elles pourraient ne pas l’être, ou l’être « un peu moins » ! Les concepteurs expliquent qu’avec “quelque chose comme le Cobi à finition mate, la génération âgée mènera une vie meilleure, moins dépendante et plus mobile ; c’est une évidence !”

Comment se présente-t-il ?

Cobi a été pensé en deux parties individuelles, à savoir: un déambulateur et un dispositif de mobilité qui se combinent pour former le fauteuil roulant. Cobi est, de plus, autonome et fonctionne sans aucune intervention humaine. Pour le transformer en déambulateur, il suffit d’appuyer sur un bouton. Pour les déplacements d’un point A à un point B, Cobi se dote d’une projection laser qui lui permet de contourner les obstacles. Doté d’un siège rembourré et d’un dossier bas, il est équipé d’un repose-pied escamotable. Quant au dispositif de mobilité, il se détache seul du déambulateur lorsque le fauteuil est arrivé à destination. Déambulateur lui-même réglable en hauteur et doté d’une poignée en caoutchouc et d’une lampe intégrée pour aider aux déplacements dans la pénombre ou la nuit. Enfin, pendant que le déambulateur est utilisé, Cobi retourne tout seul sur sa station de charge, prêt pour la future balade !

Que faire de votre ancien fauteuil roulant ?

Imaginons que Cobi soit disponible, et remplace dans le futur un fauteuil roulant électrique ou manuel que vous possédiez; à l’évidence, votre ancien fauteuil roulant pourra servir à d’autres personnes. Vous pouvez notamment faire don de votre fauteuil roulant ou matériel médical en passant par l’association Envie Autonomie, simplement en remplissant ce formulaire en ligne. Attention, Envie Autonomie ne prend pas en charge les matelas, corsets, attelles, appareils auditifs, monte-escaliers et appareils d’oxygénothérapie… Les appareils sont ensuite remis à neuf puis revendus à des prix très raisonnables. Retrouvez d’autres pistes pour donner un ancien fauteuil roulant dans notre article dédié.