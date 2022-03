Comment, à qui et où faire don d’un fauteuil roulant (ou de tout autre matériel médical) ?

Pour les personnes à mobilité réduite, il existe un accessoire indispensable qui peut se révéler financièrement inaccessible : le fauteuil roulant. Certains modèles peuvent atteindre des prix astronomiques, et ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Cet objet peut également devenir très encombrant quand la personne n’en n’a plus l’utilité car elle peut à nouveau marcher, ou quand la personne handicapée décède… Il existe de nombreuses associations qui récupèrent les fauteuils roulants, les retapent, et les revendent à des prix bien moins chers que s’ils étaient neufs. Dans toutes les régions de France, il existe des associations où vous pouvez faire don d’un fauteuil roulant afin qu’il serve à d’autres personnes qui en ont besoin.

Envie Autonomie

L’association Envie Autonomie vous permet de faire don de matériel médical inutilisé, simplement en remplissant ce formulaire en ligne. L’association publie une liste des matériels qu’elle récupère, mais également de ce qu’elle ne récupère pas ! Ainsi, Envie Autonomie ne reprend pas les attelles, matelas, corsets, prothèses orthopédiques, appareils auditifs, appareils d’oxygénothérapie, monte-escaliers… Tous les autres matériels médicaux peuvent être donnés. Ils seront alors remis à neufs puis revendus à prix raisonnables. Le site propose également la vente en ligne des produits rénovés, les livre à domicile et propose une garantie sur ce matériel.

D’autres pistes pour donner

De nombreuses associations récupèrent les fauteuils roulants ou matériels médicaux. La Fédération des Malades et Handicapés (FHM) recommande de s’adresser à l’union locale ou départementale dont vous dépendez. Il en existe dans tout le pays. L’Association France Handicap (APF) conseille aussi de se renseigner auprès des antennes locales, car toutes ne peuvent pas prendre de dons de matériels par souci de stockage. Sur le Réseau Français du Fauteuil Roulant, vous retrouverez une carte de France qui référence toutes les associations qui récupèrent le matériel médical ! Vous pouvez également retrouver sur ce même site une liste des associations classée par ordre alphabétique, auxquelles vous pourrez faire don de votre fauteuil roulant.

Pourquoi donner votre matériel médical ?

Lorsque l’on se retrouve avec un fauteuil roulant, un appareil à glycémie, des béquilles qui ne servent plus, nous ne savons pas toujours quoi en faire… Donner son matériel médical non utilisé, c’est :

Agir contre le gaspillage et préserver l’environnement en donnant une seconde vie à ce matériel médical;

en donnant une seconde vie à ce matériel médical; Entreprendre une démarche responsable du point de vue social en permettant aux plus précaires d’avoir accès à du matériel spécifique, parfois trop cher lorsque celui-ci est neuf;

en permettant aux plus précaires d’avoir accès à du matériel spécifique, parfois trop cher lorsque celui-ci est neuf; Redonner une activité à certains travailleurs handicapés par le biais de ces associations qui les embauchent pour rénover le matériel médical.

Qui peut donner ?

A l’évidence, tout le monde peut faire don de matériels médicaux… Ce peut être à la suite d’un renouvellement de matériel pour la personne handicapée, ou à la suite du décès de celle-ci. Une seule condition néanmoins, que le matériel soit standard et en état de fonctionnement. Par exemple, les attelles sont généralement faites sur mesure, elles ne seront donc pas reprises.

Les professionnels peuvent aussi faire don de leurs matériels (EHPAD, Maison d’Accueil, Centre de Rééducation) lorsqu’ils renouvellent une partie de leurs matériels médicaux. Chaque année, les budgets alloués aux établissements professionnels permettent un renouvellement d’une partie du stock. L’occasion de faire don de tous les anciens modèles, qui, à coup sûr, feront le bonheur de personnes handicapées. Dans le secteur paramédical, le recyclage est aussi important que dans n’importe quel autre domaine.