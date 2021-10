Revolve Air : il invente un fauteuil roulant pliable de la taille d’une petite valise

Alors que l’on pense avoir tout vu, il y a toujours des petits génies pour nous prouver le contraire ! Et Andrea Mocellin semble en faire partie: cet inventeur et designer talentueux a en effet imaginé et conçu un fauteuil roulant aux caractéristiques futuristes et révolutionnaires.

La chaise roulante baptisée “Revolve Air” a été spécialement pensée pour les voyages et les déplacements, notamment en avion. Andrea Mocellin, l’inventeur de la roue pliable que nous vous avons présentée en 2018, a en effet imaginé un concept révolutionnaire pour que le fauteuil soit parfaitement adapté aux restrictions strictes des bagages de cabine.

Une structure révolutionnaire

C’est ainsi que le Revolve Air embarque des roues pliables de 24 pouces. Résultat : le fauteuil permet d’économiser jusqu’à 60 % d’espace en plus une fois qu’il est plié. Vraiment pratique, il fait à peine la taille d’une valise, et peut d’ailleurs se glisser facilement dans les compartiments de rangement des avions.

La structure du fauteuil roulant Revolve Air est en fait très simple : les deux roues s’effondrent le long du même moyeu, dans un même mouvement que l’assise et le dossier. Ouvrir ou encore plier le fauteuil devient alors très simple puisqu’il est possible de le faire en un tour de main. Une fois plié, le Revolve Air embarque même une poignée qui permet de le transporter très facilement.

Pour des déplacements encore plus simples

« Revolve Air vise à donner une toute nouvelle indépendance à tous les utilisateurs de fauteuils roulants actifs, qui se déplacent et se déplacent tous les jours », a fièrement déclaré Mocellin. Surtout que la structure pliable et compacte lui permet de s’affranchir de nombreux inconvénients que rencontrent généralement les personnes à mobilité réduite : avec le Revolve Air, plus besoin d’enregistrer sa chaise roulante, ou risquer qu’elle soit endommagée durant le vol.

Fini les longues attentes à la livraison des bagages. Et comme le fauteuil se plie très facilement, les utilisateurs peuvent s’en occuper eux-mêmes pour encore plus d’indépendance. Surtout, plus besoin d’un gigantesque coffre de voiture: le fauteuil peut facilement se glisser sous le siège d’un petit véhicule.

De grands projets pour Revolve Air

Andrea Mocellin a réfléchi seul au développement, la conception ainsi que la construction de prototypes Revolve Air. L’inventeur ne compte cependant pas en rester là, car pour lui, le Revolve Air est une invention prometteuse qui pourrait aider de nombreuses personnes à voyager encore plus confortablement. Il est actuellement à la recherche d’investisseurs et de partenaires pour faire tester le fauteuil à des utilisateurs potentiels, mais aussi dans des aéroports.

A termes, l’inventeur nourrit l’ambition de réussir à fabriquer assez de fauteuils pour pouvoir ensuite proposer des espaces de location dans les aéroports nationaux et internationaux du monde entier. Mocellin prévoit aussi le développement d’une application, « Revolve Air Service », qui permettra aux voyageurs de réserver un fauteuil roulant depuis leur Smartphone.