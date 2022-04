Retrofit : Swytch dévoile un kit de conversion pour vélo électrique de 700 g et de la taille d’un smartphone

Avec l’engouement que connaissent les vélos électriques, difficile de résister à la tentation parfois… Mais acheter un vélo électrique n’est pas donné à tout le monde, les prix sont encore assez élevés. Un nouveau marché prend de plus en plus d’ampleur : celui de la conversion d’un vélo classique en vélo électrique grâce à un kit de conversion ! Après un premier kit pour vélo électrique (à moins de 300€) qui avait remporté un franc succès sur Indiegogo (500 000$) en 2017, l’entreprise Swytch Technology annonce lancer un nouveau kit de conversion, qui comprend une batterie de 700 grammes pas plus grande qu’un smartphone et qui serait capable d’électrifier n’importe quel vélo ! Avec une puissance de 250 watts et un autonomie de 15 kilomètres, il serait parfait pour les petits trajets en ville, moins pour les longues balades ! Présentation.

Troisième kit pour Swytch Technology !

Après 2017, l’entreprise avait déjà lancé en 2019 un autre kit électrique similaire… Il était alors considéré comme le plus petit et le plus léger du marché et s’était vendu à 9000 exemplaires. Cette fois c’est un « kit de conversion de poche » que propose Swytch Technology, il ne pèserait que 700 grammes et ne serait pas plus grand qu’un smartphone !

Quel est ce nouveau kit ultra-mini ?

La batterie alimente un moteur de 250 W qui se base sur le moyeu intégré dans la roue avant. Un capteur de pédale le détecte ensuite lorsque vous pédalez. Voici comment Elannah Boyce, responsable chez Swytch le décrit : “Le nouveau kit Swytch est une amélioration à tous points de vue par rapport à la version précédente du kit, offrant des performances, une conception, des fonctionnalités améliorées et une taille et un poids considérablement réduits”. Grâce à ce kit de conversion, l’entreprise espère jouer un rôle clé dans la réduction des émissions de carbone… En proposant un kit financièrement accessible, elle espère aussi permettre à tous ceux qui veulent aller travailler à vélo de réaliser leur souhait !

Quelques caractéristiques techniques…

Comme nous vous l’avons dit, la petite batterie permettra un trajet de 15 kilomètres, c’est peu, mais généralement suffisant pour aller travailler ou pour effectuer le trajet bureau / transport en commun ! Comme elle se recharge en une heure, vous pourrez même l’utiliser pour vous déplacer après chaque rendez-vous. Une batterie plus grosse devrait être proposée rapidement avec une autonomie de 30 kilomètres et un poids de 1.1 kilo. Swytch a allégé de moitié le poids des batteries par rapport à la deuxième version de leur kit !

Comment fonctionne le kit de conversion ?

Le système de retrofit utilise un bloc d’alimentation, une roue motrice et un capteur de pédale. Il utilise la roue avant, motorisée pour convertir votre vélo. Le kit se compose d’une batterie, d’un support de batterie, d’un capteur de pédale et d’une roue motrice. Le moteur se trouve à l’intérieur du moyeu avant et s’alimente grâce à la batterie fixée dans son support… Le support peut être fixé à n’importe quel endroit du vélo. Attention, le kit ne fonctionne qu’avec la roue motrice fournie avec. L’assistance au pédalage se fait grâce au détecteur qui la déclenche lorsque vous commencez à pédaler !

Combien coûte le kit et est-il disponible ?

Swytch Technology affirme que ce nouveau kit coûtera quatre fois moins cher que d’acheter un vélo électrique neuf… Mais on ne sait pas de quel vélo électrique neuf il s’agit. Les prix varient de 800€ à plus de 3000€, ce qui laisse une marge énorme pour le prix du kit ! Si tout se passe comme prévu, le nouveau kit de conversion Swytch devrait être lancé en précommande entre le mois de mai et le mois de juin. La version précédente sera, elle, disponible jusqu’à la fin de l’été 2022… Il est d’ailleurs disponible sur le site de la marque ou sur Amazon.com mais non disponible sur le site français. Swytch indique que le nouveau kit sera rétro-compatible avec le moteur et le capteur de la version précédente. Il faudra cependant commander un “kit de mise à niveau” contenant les pièces qui s’adaptent au guidon – la batterie et le support – à associer au moteur et au capteur de pédale qu’ils possèdent déjà.