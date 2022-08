Escend Blades : ils inventent des rollers (en ligne) électriques innovants et adaptatifs

Après le succès des vélos électriques, des trottinettes électriques et des scooters électriques, les patins électriques entrent maintenant en jeu. Les ingénieurs et les designers de la jeune entreprise britannique Escend ont développé des plateformes motorisées à roues alignées. Bien qu’il existe déjà différents modèles dans ce style, à quatre ou à deux roues, les Blades se distinguent par leur compatibilité avec presque toutes les chaussures de skate standard. Les patins peuvent s’utiliser de deux manières: en mode tout électrique, moteur enclenché, permettant ainsi d’avancer sans avoir à patiner; et en mode patinage, pour lequel l’assistance électrique est actionnée, mais l’utilisateur doit fournir un effort physique pour appuyer le système.

Une conception pratique

Pour être à la fois légère et robuste, chaque plateforme Escend Blade est fabriquée en aluminium de qualité aérospatiale. Chaque patin pèse 3,75 kg et supporte jusqu’à 100kg de charge. On notera la présence de deux jantes de 105 mm avec deux roues en silicone. Quant à l’ensemble du système électrique, il fonctionne grâce à une batterie au lithium de 5200 mAh à remplacement rapide et un moteur silencieux de 400W entrainant la roue arrière. La batterie, une fois chargée pleinement (durant 4 heures), permet de parcourir environ 15 km. De plus, le système de freinage régénératif contribue à optimiser l’autonomie.

Jusqu’à 25 km/h !

Pour garantir des sensations fortes, les Blades sont capables de rouler jusqu’à 25 km/h, une vitesse qui peut tout à fait rivaliser avec celle d’un vélo ou d’un scooter électrique. Ils permettent également de grimper une pente de 20 degrés maximum. Le contrôle de l’accélération, du freinage, de la marche arrière et du mode de conduite se fait à l’aide d’une petite télécommande. D’ailleurs, trois niveaux d’accélération sont proposés : Eco, Commute et Turbo. Pour plus de praticité, la télécommande est dotée d’un affichage rétroéclairé qui indique des informations telles que le niveau de batterie et la distance parcourue.

Kickstarter pour le financement

Facilement utilisables, les Escend Blades font partie des futurs engins de mobilité urbaine conçus pour circuler de manière écologique et sans effort. Pour parvenir à la viabilité de leur projet, notamment en ce qui concerne la commercialisation, les concepteurs ont lancé une campagne de financement sur Kickstarter. L’entreprise ouvre alors les précommandes à 756 $ US (environ 750 €) pour deux patins. À ce tarif, les acheteurs bénéficient de 25 % de réduction sur le prix de vente réel prévu. Si tout se passe bien, les livraisons devraient commencer en octobre. Par ailleurs, le pack inclut (en option) les bottes Doop de Powerslide. Celles-ci sont détachables et se fixent facilement aux plateformes.