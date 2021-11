Boire du soda accélérerait le vieillissement prématuré de nos cellules, affirme cette étude scientifique

Nous sommes nombreux à consommer des sodas, que l’on peut d’ailleurs choisir « sans sucre » pour peut-être se donner bonne conscience. Et pourtant ces boissons, très prisées des jeunes mais aussi des moins jeunes, seraient néfastes pour la santé: elles accéléreraient notre vieillissement.

Nous voulons parler ici des sodas pétillants et sucrés qui ornent toutes les tables des foyers ou presque. Selon une étude scientifique publiée en 2014, dans la revue American Journal of Public Health, les sodas sucrés seraient responsables de la dégradation de notre corps.

Nous savions déjà que ces boissons, très concentrées en sucres, n’étaient pas les meilleures qui soient pour notre santé. Désormais, on saura qu’elles nous font paraître plus vieux que notre âge. Explications.

Comment expliquer le vieillissement prématuré ?

Lors de cette étude scientifique, les chercheurs ont constaté que les « buveurs de soda » possédaient des télomères plus courts dans leurs globules blancs que ceux qui n’en buvaient pas. Les télomères sont des sections d’ADN situées à l’extrémité de chaque chromosome.

Les scientifiques savent déjà que ces télomères sont des indicateurs de longévité d’un individu. Et si les télomères sont plus courts, alors l’espérance de vie se voit raccourcie. La consommation excessive de sodas entraînerait donc un vieillissement prématuré de nos cellules, mais aussi, d’autres maladies chroniques comme le diabète par exemple.

L’avis d’un expert

Elissa Epel, professeure de psychiatrie à l’Université de Californie San Francisco, explique que la consommation régulière de sodas peut entraîner le développement de certaines maladies liées au surdosage de sucres. Mais également que ces sodas accéléreraient le vieillissement du corps, car ils mettraient le contrôle métabolique à rude épreuve, à cause de la quantité de sucres ingurgitée. Elle explique aussi que l’âge n’entre pas en compte dans cette étude; le soda accélèrerait le vieillissement de tout individu qui en consomme à outrance.

Quelle est la quantité de soda à ne pas dépasser ?

Selon une autre étude parue en 2019, celles et ceux qui boivent deux canettes de sodas par jour (66 cl) ont un risque de mort précoce accru de 21%. En revanche, en consommant moins d’une cannette par semaine, le risque de mort précoce n’augmente que de 1%. Dans un article publié par Consoglobe, on nous explique qu’un litre de soda correspond à 16 morceaux de sucre, augmentant les risques de diabète, d’obésité, mais aussi de dépendance au produit. Le sucre agit comme une drogue sur notre cerveau; chaque gorgée de soda est comme un “mini shoot”, et la dépendance peut très vite s’installer.

Pour prouver la dangerosité de ces boissons sur notre corps, des scientifiques ont suivi un individu buvant 10 canettes de soda par jour. En un mois, il a gagné 10 kilos de plus sur la balance, mais il a aussi vu son taux de sucre grimper en flèche, et sa masse graisseuse passer de 9 à 16%. Il a aussi augmenté son risque de développer une maladie cardiovasculaire ou de faire un AVC.

Après l’arrêt du régime de 10 sodas par jour, le cobaye volontaire à pu perdre plus de 2 kilos en une semaine d’arrêt. Mais il est toujours plus facile de prendre des kilos que de les perdre. Par conséquent, si vous ne voulez pas prendre du poids, et vieillir plus vite que prévu, mieux vaut se limiter à une cannette de soda par semaine. C’est bien meilleur pour la santé.