Un chercheur de Harvard aurait découvert un « cocktail de jouvence » capable d’inverser le vieillissement

Avec l’âge, tous nos organes et nos défenses immunitaires s’affaiblissent irrémédiablement, la nature est faite ainsi. Pourtant, de nombreuses équipes de scientifiques à travers le monde mènent des études pour trouver une méthode visant à ralentir, voir, à inverser le vieillissement cellulaire. Un « saint Graal » et une quête d’immortalité qui semble très utopique, car il faut le reconnaitre, jusqu’à aujourd’hui, les résultats obtenus sont peu probants et souvent très controversés. Pourtant, le professeur David Sinclair et ses collègues affirment avoir découvert le cocktail chimique ultime, une sorte de « potion magique » capable de rajeunir les cellules humaines par inversion de l’âge transcriptomique (NDLR : l’âge biologique). Une méthode qui serait selon eux peu couteuse et facile à mettre en place. Le point sur cette recherche plutôt étonnante.

Le rajeunissement des cellules par des moyens chimiques

En 2012, Shinya Yamanaka et Sir John B. Gurdon ont découvert un moyen de transformer les cellules adultes en cellules souches pluripotentes induites (iPS). Ils ont même obtenu un prix Nobel de médecine en 2012 pour leurs études. Pour arriver à leurs fins, ils ont eu l’idée d’activer les facteurs de transcription, baptisés « Yamanaka », chez les mammifères. Plus tard, un autre groupe de recherche a prouvé que l’activation temporaire des facteurs OCT4, SOX2 et KLF4 chez les souris n’avait aucun impact sur leur santé. Après cette découverte majeure, plusieurs équipes se sont fixées un objectif d’appliquer ce procédé chez les humains, tout en évitant que les cellules ne deviennent cancéreuses.

Des résultats encourageants

Le groupe dirigé par le professeur David Sinclair déclare avoir déjà obtenu des résultats préalables encourageants en activant ces facteurs Yamanaka. Cette méthode serait en mesure de rétablir les nerfs optiques endommagés des souris et des singes souffrants d’un trouble de la vision. Ce travail est ambitieux et prometteur, mais son utilisation généralisée est impossible. En effet, recourir à la thérapie génique est extrêmement couteux et présente de sérieux risques de complications. (NDLR : la thérapie génique consiste à introduire des gènes du facteur Yamanaka dans les cellules à l’aide d’un virus). Ces scientifiques ont poursuivi leur recherche afin de contourner cette contrainte. Ils se sont tournés vers des produits chimiques qui aboutissent, selon eux, à des résultats aussi intéressants et similaires que la méthode génétique.

La méthode employée par cette équipe de recherche

Les chercheurs ont mis au point un système qui permet de comprendre les différences entre les cellules jeunes et les cellules sénescentes. Ils ont analysé simultanément les facteurs génétiques liés au vieillissement et les taux en temps réel de compartimentation des protéines nucléocytoplasmiques (NCC). Ils ont ainsi appris que les membranes nucléaires des cellules sénescentes fuient, contrairement à celles des jeunes cellules qui conservent parfaitement les protéines. Après cette phase de dépistage, l’équipe a testé ses différents cocktails chimiques sur des cellules humaines sénescentes. À l’issue des essais, elle a aperçu une augmentation de leurs taux de NCC, qui a eu pour effet d’inverser leur vieillissement.

Sad sign of the times this even needs to be said, but headlines claiming @Harvard researchers developed a chemical approach to reverse aging are not true. Nobody has a drug to reverse aging. @elonmusk and everyone else, please don’t start taking anything based on this nonsense https://t.co/9GQzwATkcL — Matt Kaeberlein (@mkaeberlein) July 15, 2023

Inverser le vieillissement cellulaire humain

Le professeur David Sinclair et dix-sept autres chercheurs affirment avoir identifié au total six cocktails chimiques différents capables de restaurer un profil de transcription à l'échelle du génome jeune et d'inverser l'âge biologique. Et cerise sur le gâteau, en seulement quelques jours, et ce, sans affecter l'identité cellulaire. Selon eux, ces formules (toujours tenues secrètes) pourraient être proposées sous forme de médicament ou de thérapie. Ce n'est qu'une supposition, car la réalité est tout autre. Les résultats publiés par ces scientifiques ne sont obtenus que dans un contexte cellulaire. Aucun essai n'a été effectué ni sur des modèles animaux et encore moins sur des humains. Il faut donc prendre toutes ces infos avec du recul, l'étude n'en est qu'à ses balbutiements, les prochains travaux détermineront la viabilité de la méthode, une affaire à suivre… Plus d'informations : Aging.