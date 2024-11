La durée pendant laquelle vous restez sur une jambe révèle votre véritable âge

Lorsque vous avez bu un verre, voire plusieurs de trop, et que vous commencez à ressentir les effets néfastes de l’alcool sur votre santé, vous avez peut-être déjà réalisé un drôle de test. Ce test, qui n’a aucune valeur légale évidemment, consiste à poser le coude sur la jambe opposée, remontée pliée, à l’angle droit, puis d’attraper son nez, et de maintenir l’équilibre ! Et, même sobre, ce n’est pas toujours évident ! Cet équilibre précaire, de tenir sur une jambe, plusieurs études l’ont analysé, et les résultats sont étonnants. En effet, la capacité à se tenir en équilibre, sur une jambe, serait un indicateur de votre santé, et de votre espérance de vie. Un conseil ? Lâchez-tout et travaillez votre équilibre, si vous voulez prolonger votre espérance de vie. Décryptage de deux études sur le sujet. C’est parti.

L’étude du British Journal Sports of Medicine

Cette première étude a été publiée dans le British Journal of Sports Medicine, et relayée par le Guardian. Elle suggère que les personnes de plus de 50 ans, qui ne parviennent pas à se tenir debout, sur une jambe, plus de 10 secondes, auraient deux fois plus de risques de mourir dans les dix ans qui suivent ! Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont sondé 1.702 personnes âgées de 51 à 75 ans qui ont participé à l’étude. 20 % d’entre elles ne sont pas parvenues à tenir en équilibre, soit 340 personnes au total. Parmi ces 340 personnes, 123 sont décédées lors de l’année suivante. Les scientifiques, à l’origine de cette étude, estiment que les problèmes d’équilibre sont associés à un risque de décès augmenté de 84 % dans les dix ans à venir. Flippant, non ?

La recherche de la Mayo Clinic

Cette seconde étude publiée sur PLOS ONE n’est pas réellement plus rassurante ! Réalisée par la Mayo Clinic, elle indique que la capacité à se tenir en équilibre sur une jambe est un indicateur plus précis du vieillissement que la force musculaire ou la marche. L’équilibre décline plus rapidement avec l’âge, particulièrement sur la jambe non dominante, ce qui augmente le risque de chutes, un problème de santé majeur pour les personnes de plus de 65 ans. Dans cette étude, 40 participants en bonne santé de plus de 50 ans ont effectué des tests d’équilibre, de force et de marche.

Les tests d’équilibre ont révélé un déclin plus marqué que les autres mesures, notamment pour la jambe non dominante. Le Dr Kenton Kaufman, directeur du laboratoire d’analyse du mouvement de la Mayo Clinic, souligne que l’équilibre repose sur une coordination entre la vision, le système vestibulaire et les systèmes sensoriels. En définitive, les décès liés à un mauvais équilibre seraient dus à des chutes fatales, provoquées par le déséquilibre.

Prolonger son espérance de vie ? Une question d’équilibre ?

Pour ce faire, aucun secret : de la marche, du renforcement musculaire, et quelques exercices de yoga peut-être ? Plus d'informations sur cette étude en suivant ce lien.

*L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite, en France, aux mineurs de moins de 18 ans.