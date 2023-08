Modification d’ADN, téléchargement de conscience, cryogénisation, la course à l’immortalité des plus fortunés

Des chercheurs, des professionnels de santé et des businessmans sont aujourd’hui dans une course effrénée contre le vieillissement, voire contre la mort. Ces dernières années, les thérapies de rajeunissement de type « biohacking » sont de plus en plus populaires. Nous avons aussi déjà entendu parler de la cryogénisation qui consiste à conserver des personnes décédées ou en état de mort clinique à des températures très basses, dans l’espoir de les faire ressusciter dans un avenir proche. En effet, certaines pratiques sont plus ou moins réalistes, mais d’autres semblent plutôt utopiques. Malgré cela, les plus fortunés se montrent enthousiasmés par ces idées. Ce fait a été confirmé par les résultats de l’enquête effectuée récemment par le groupe A/B Consulting en collaboration avec l’entreprise Maveron. Ces deux partenaires ont cherché à comprendre le comportement des Américains aisés et modestes vis-à-vis de leur santé et de leur longévité. Explications.

Vivre éternellement en téléchargeant sa conscience dans un ordinateur

D’après ce sondage, l’immortalité est une idée qui ne laisse pas indifférents les plus riches aux États-Unis. En effet, 41 % des interrogés à haut revenu (plus de 250 000 $ par an) se porteraient volontaires à télécharger leur conscience dans un ordinateur afin de vivre éternellement. Vu cette proportion élevée, il se peut que le « métavers », si critiqué du visionnaire Mark Zuckerberg, ait tout de même des utilisateurs potentiels. Par rapport à des méthodes plus physiques telles que le biohacking, le téléchargement de cerveau humain est vraiment nouveau et singulier. Il ne sera possible que si l’on arriverait un jour à distiller la conscience humaine sous forme d’algorithme. Théoriquement, ce moyen pourrait permettre à des fortunés de conserver indéfiniment leur pouvoir, leur richesse et leur notoriété. Il est bon de noter que moins de 20 % des interrogés à revenu modeste (inférieur à 50 000 $ par an) seraient intéressés par ce concept.

Donner naissance à des bébés « sur mesure », Bienvenue à Gattaca !

Cette enquête a révélé que 40 % des personnes à revenu élevé accepteraient de modifier le génome de leurs futurs bébés. Jusqu’à présent, ce procédé n’est pas complètement approuvé par la communauté scientifique. En 2020, une commission internationale d’experts a mis en place certaines règles pour encadrer l’édition de gènes d’embryons humains et limiter les éventuels risques. Notons que c’était le scientifique chinois Jiankui He qui avait eu l’audace d’appliquer cette pratique extrême à des humains, en 2018. Cet évènement avait créé des polémiques, étant donné que de nombreuses erreurs étaient observées dans l’expérimentation. D’ailleurs, un an après l’annonce, ce chercheur chinois a été condamné à trois ans d’emprisonnement et à 380 000 € d’amendes. Il est à préciser que contrairement aux plus aisés, les Américains à faible revenu seraient moins intéressés par ce concept d’édition de gènes. Seuls 20 % d’entre eux seraient d’un avis positif.

Rester en bonne santé, une des priorités des riches

Plus de 80 % des personnes interrogées à haut revenu souhaiteraient accorder plus d’attention à leur alimentation, à leur sommeil, à leur santé et à leur bien-être. Ils pourraient adopter un régime alimentaire strict, apprendre à mieux gérer leur stress, faire des examens de santé réguliers, etc. Outre cela, 46 % d’entre eux pourraient utiliser la plupart de leur revenu discrétionnaire afin de vivre longtemps et en bonne santé. D’ailleurs, plus d’un Américain aisé sur deux n’hésiterait pas à participer à des expériences cliniques visant à prolonger la durée de vie d’une personne. Plus d’informations : Fortune.com

