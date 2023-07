Quel est le programme de jouvence du millionnaire américain qui veut inverser le vieillissement de son corps ?

Contrairement à la médecine conventionnelle qui consiste à soigner ou à stabiliser les problèmes de santé, le biohacking vise avant tout à optimiser les capacités physiques et psychologiques d’une personne. Cette méthode met en avant la prévention et comprend des routines spéciales susceptibles de changer complètement le mode de vie de ses adeptes. Le protocole de rajeunissement développé par Bryan Johnson s’inspire certainement de ce concept. Ce riche entrepreneur a tout prévu : recettes vegan, sport, compléments alimentaires, sommeil… Au cours de l’expérience, tous les éléments susceptibles d’influencer sa santé ont été contrôlés de près. Dans cette rubrique, nous vous convions à découvrir plus de détails sur ce programme de jouvence extrême.

Dans quel contexte ce protocole a été conçu ?

Johnson, un homme d’affaires de 45 ans, a raconté qu’auparavant il était stressé, déprimé et en surpoids. Il négligeait complètement sa santé. Il était connu pour avoir été le fondateur de l’entreprise de paiement mobile Braintree, vendue à PayPal pour 800 millions de dollars (environ 746 millions d’euros). Aujourd’hui, avec son statut de millionnaire, il décide de s’investir davantage dans le secteur des biotechnologies. Il a notamment mis au point le programme Blueprint dans le but d’inverser le processus de vieillissement naturel des humains. Ainsi, depuis octobre 2021, il s’est soumis lui-même à un régime strict établi et surveillé par de nombreux médecins.

En quoi consiste ce programme de jouvence ?

Dans le cadre de l’expérimentation de ce régime, cet entrepreneur a mis en place un certain nombre de routines. Il se lève à 5 h tous les matins. Il pratique du sport pendant une heure par jour, avec vingt-cinq exercices différents. Trois séances sur sept sont de niveau intense. Après le sport, il sirote une boisson naturelle à la créatine, aux peptides de collagène et aux flavanols de cacao. Ses repas sont principalement composés de bouillies de légumes, de graines, de noix et de baies. L’entrepreneur ne consomme ni du sel, ni du sucre. Il mange parfois du chocolat noir non traité et riches en polyphénols. Selon lui, il ingère 1 977 calories par jour. Bryan Johnson prend également des compléments alimentaires. Il doit en effet avaler une centaine de pilules chaque jour, dont :

du lycopène pour prendre soin de sa peau et de ses artères ;

du curcuma et du poivre pour prévenir les enzymes du foie ;

de la metformine pour éviter les polypes intestinaux ;

du lithium pour la santé de son cerveau, etc.

À travers ce programme extrême, il veut démontre que l’on peut contourner la décomposition et l’automutilation du corps. Au quotidien, il doit répéter certains gestes comme se rincer la bouche avec de l’huile d’arbre au thé après avoir brossé les dents. Il applique aussi un gel antioxydant sur ses dents. Pour entretenir sa peau, il utilise sept crèmes différentes et effectue hebdomadairement une thérapie au laser et des peelings à l’acide. Chaque soir, pendant deux heures, il porte des lunettes anti-lumière bleue. Il se couche à 20 h 30. Il doit dormir seul dans une chambre sans aucun éclairage.

Que s’est-il passé à la suite du régime ?

Au cours de ce programme expérimental, cet homme a subi de nombreux tests médicaux avancés (IRM, ultrasons, lasers, prises de sang, etc.). Il était entouré d’une équipe de trente médecins pour mesurer les améliorations et les résultats du protocole. Chacun de ses organes a été examiné et manipulé afin de ralentir au maximum leur vieillissement. Johnson a révélé qu’il a rajeuni de cinq ans en seulement sept mois de cure. L’âge de ses gènes aurait passé de 47 à 42,5 ans. D’après les résultats des tests, soixante-dix de ses organes seraient devenus plus jeunes. Ses poumons ressemblent à ceux d’un adolescent de 18 ans et son cœur à celui d’un adulte de 37 ans. Plus d’informations : Bryan Johnson (YouTube)