Une start-up américaine veut reprogrammer les cellules humaines pour retarder le vieillissement

La recherche de l’immortalité a toujours passionné la communauté scientifique… Mais c’est un peu une utopie que de vouloir rendre immortel, ce que l’on appelle le commun des mortels non ? De nombreux chercheurs se penchent alors sur la manière de retarder, stopper ou inverser les effets du vieillissement. Prolonger la vie des humains, en les gardant en bonne santé, c’est l’objectif de nombreux projets scientifiques. A défaut de pouvoir stopper la mort, ils essaient d’en repousser l’échéance !

Brian Armstrong, fondateur et PDG de la plateforme Coinbase, et Blake Byers, un entrepreneur de la Silicon Valley spécialisé en bio-ingénierie viennent de lancer une start-up baptisée NewLimit… Celle-ci se consacre à la reprogrammation épigénétique et ambitionne de reprogrammer nos gènes pour allonger notre durée de vie. Explications.

NewLimit c’est quoi ?

« NewLimit commencera par interroger en profondeur les moteurs épigénétiques du vieillissement et développer des produits capables de régénérer les tissus pour traiter des populations de patients spécifiques », voici ce que précise un communiqué officiel de l’entreprise.

Pour parvenir à ce résultat, les fondateurs espèrent utiliser l’apprentissage automatique pour comprendre le mécanisme du vieillissement cellulaire. Ce qui leur permettrait alors de développer des techniques ou thérapies qui permettraient de ralentir le vieillissement des cellules, voire d’en inverser le processus.

NewLimit n’est pas la première start-up à s’intéresser au vieillissement de nos cellules: Jeff Bezos, fondateur d’Amazon travaille aussi sur le sujet. En début d’année 2021, il investi dans Altos Lab, une start-up similaire à NewLimit qui ambitionne de développer une technologie de reprogrammation biologique des cellules humaines.

Une modification complète des cellules…

NewLimit prévoit donc d’élaborer des modèles d’intelligence artificielle qui permettraient de mettre en évidence les caractéristiques de la chromatine, qui changent en fonction de l’âge, la chromatine étant la structure qui englobe l’ADN dans le noyau des cellules. Celle-ci se charge entre autres de réguler l’expression des gènes. Pour NewLimit, c’est en identifiant ces changements impliqués dans le processus de vieillissement qu’il sera possible de le ralentir, ou de l’inverser. Pour se faire, l’entreprise a déjà levé 100 millions de dollars avec pour objectif de donner de nouvelles capacités aux cellules de l’organisme, et, notamment celle de se régénérer…

Des résultats encourageants

Plusieurs expériences de différenciation cellulaire ont déjà apporté de bons résultats, et il semble possible de reprogrammer certains types de cellules. Une étude parue dans la revue Nature avait d’ailleurs obtenu des résultats encourageants en reprogrammant des cellules de peau de souris.

NewLimit entend « étendre la santé humaine » et fournir aux hommes, la possibilité de vivre plus longtemps sans dégradation physique, ni douleurs, ni maladies neurodégénératives. De nombreuses personnes dans le monde redoutent de finir leurs vies, atteintes de démence ou dépendantes des autres. Pour la start-up, c’est une avancée essentielle que de pouvoir prolonger la vie des humains dans des conditions optimales.

Il reste cependant une question en suspens ! Si cette biotechnologie venait à faire ses preuves, sera-t-elle accessible à tous, ou réservée aux plus riches ? Les fondateurs de NewLimit restent évasifs sur le sujet. Ils avancent le fait que toute nouvelle technologie coûte cher au départ, puis se démocratise avec le temps… Trouver un moyen de rendre les humains immortels ? Est-ce vraiment une bonne idée que de repousser les limites de la vie ? Ou ne faut-il pas laisser cela à la nature humaine ? A méditer !