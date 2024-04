Excellente pour notre santé mentale, cette invention « personnifie » la respiration humaine

Lorsque notre santé mentale est mise à mal par notre mode de vie, ou par un événement traumatisant, nous sommes souvent très démunis. De plus, de nombreuses personnes rencontrent encore des difficultés à reconnaître qu’elles souffrent d’une dépression, ou de problèmes psychologiques. Et, avec nos vies parfois très chargées, le burn-out nous guette à chaque coin de rue ou presque. Certains utilisent des techniques de méditation en concentrant leurs efforts sur la respiration. Des techniques qui ont déjà fait leurs preuves, mais qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en pratique. Pour faciliter ces exercices et protéger notre santé mentale, un étudiant en informatique de l’Université de Bath au Royaume-Uni a inventé une balle en peluche qui « personnifie » la respiration humaine, la PAWS. Découverte.

La balle PAWS qu’est-ce que c’est ?

Cette invention est une balle fondée sur la rétroaction biologique qui modifie sa forme, peut contribuer à améliorer la santé mentale. L’étudiant Alexz Farrall de l’Université de Bath a développé une balle en peluche qui « incarne » la respiration en se dilatant et en se contractant en synchronisation avec les inspirations et expirations de l’utilisateur. Connue sous le nom de « Physical Artefact for Well-being Support » (PAWS), cette balle interactive vise à maintenir la concentration des utilisateurs tout en les aidant à réguler leurs émotions en leur offrant une représentation réelle de leur respiration.

Comment fonctionne la balle PAWS ?

Le fonctionnement du ballon PAWS repose sur la rétroaction haptique, où des capteurs attachés au corps de l’utilisateur recueillent des informations sur ses schémas respiratoires et les transmettent au ballon via un ordinateur. « Lorsqu’une personne tient le ballon, sa respiration devient une expérience tangible. Ils peuvent ressentir et observer le flux d’air à mesure que l’objet se dilate et se contracte », explique l’inventeur dans une interview accordée au site Sci News. Dans le cadre de l’étude menée par l’inventeur, les participants utilisant le ballon ont enregistré en moyenne une réduction de 75 % de leur anxiété et une augmentation de 56 % de leur résistance aux pensées liées à l’inquiétude. En comparaison, ceux qui se sont uniquement appuyés sur des enregistrements audios ont connu une réduction de 31 % de leur anxiété, ce qui représente une augmentation de 44 % de l’anxiété par rapport à leurs homologues utilisant le ballon.

Pourquoi la respiration est-elle importante pour préserver sa santé mentale ?

Respirer, c’est vivre, mais savoir respirer c’est vivre mieux ! Lors d’un accouchement, par exemple, la respiration est primordiale, et de nombreux gynécologues utilisent des techniques de respiration pour faciliter l’accouchement. Cependant, nous sommes nombreux à penser que la respiration est un simple fait, et qu’elle ne peut pas être contrôlée ni améliorée. Erreur ! La respiration contrôlée, en pleine conscience, est reconnue pour son potentiel apaisant contre l’anxiété et son rôle bénéfique pour le bien-être.

Malheureusement, la plupart des individus rencontrent des difficultés à maintenir leur concentration sur leur respiration. Une fois qu'ils se détournent de cette pratique, ils ont tendance à retomber dans leurs pensées automatiques, ce qui peut diminuer leur réceptivité aux interventions de santé mentale qui exigent une forte concentration. La balle PAWS peut donc les aider à se concentrer sur leur respiration, clé d'une amélioration de la santé mentale.