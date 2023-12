Ethylotest : votre téléphone pourra bientôt déterminer votre niveau d’alcoolémie avec votre voix

L’alcoolémie, notamment chez les jeunes et au volant, est un problème majeur dans le monde entier. Et mis à part un contrôle volontaire via un éthylomètre ou un contrôle forcé par les forces de l’ordre, il n’existe aucun moyen de vérifier son taux d’alcool. Dans une étude publiée sur le Journal of Studies on Alcohol and Drugs, des chercheurs de Stanford Medicine et de l’Université de Toronto pourraient avoir inventé une application qui jouerait un rôle clé dans la détection de l’intoxication alcoolique. Cette application permettrait via le Smartphone ou des haut-parleurs intelligents de détecter la présence d’alcool uniquement en analysant des modèles vocaux. Décryptage de cette étude très intéressante.

Comment l’étude s’est-elle déroulée ?

L’étude a été menée sur 18 adultes âgés de 21 ans et plus. Les participants ont été soumis à une dose d’alcool en fonction de leur poids. Ils ont ensuite dû lire à haute voix plusieurs textes choisis au hasard. Une autre dose d’alcool leur a ensuite été administrée toutes les heures pendant sept heures. Un Smartphone placé de 30 à 60 cm d’eux enregistrait leurs voix, pendant que les chercheurs mesuraient la concentration d’alcool dans l’haleine. Les résultats ont été remarquables : les changements dans les modèles vocaux des participants ont prédit l’intoxication alcoolique avec une précision de 98 % en comparaison avec les résultats de l’alcoolémie. Assurément, l’élocution est grandement modifiée lorsque l’on a consommé trop d’alcool, c’est l’un des signes distinctifs d’ailleurs.

Pourquoi cette invention est-elle révolutionnaire ?

Le Dr. Brian Suffoletto, chercheur principal et professeur agrégé de médecine d’urgence à Stanford, souligne que la précision remarquable de leur modèle découle de l’application de technologies avancées en traitement du signal, en analyse acoustique et en apprentissage automatique. L’objectif de cette analyse est de pouvoir prévenir les blessures et les décès résultant d’accidents de la route, mais également de comas éthyliques ou autres dangers liés à l’alcool. L’idée est d’utiliser des outils facilement accessibles comme les Smartphones pour alerter les individus de leur état d’ébriété. Son objectif ultime est de développer un système d’intervention pratique, utilisable par le grand public, pour prévenir les blessures et sauver des vies. Il faudra aussi approfondir ces résultats en testant le dispositif sur d’autres personnes, afin de proposer éventuellement un nouveau moyen de lutter contre l’alcoolémie au volant !

Celui qui conduit est celui qui ne boit pas !

L’alcool est responsable de 30 % de la mortalité routière, selon les chiffres donnés par la sécurité routière ! Près de 30 % des décès pourraient donc être évités, si des inconscients ivres morts ne se pensaient pas invincibles au volant de leurs voitures. Rappelons qu’en France, le taux maximal toléré est de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 0,5 g d’alcool par litre de sang. Quant aux « permis probatoires », la tolérance zéro est appliquée et tente d’inciter les plus jeunes à ne pas boire du tout, lorsqu’ils conduisent.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les accidents de la route pourraient de nouveau bondir, à cause d’une consommation d’alcool de manière déraisonnable. Pourquoi ne pas vous équiper d’un petit éthylomètre électronique ou l’offrir à votre jeune permis ? Certes, c’est peut-être un étrange cadeau, qui ne lui fera pas réellement plaisir, mais qui pourra lui sauver la vie ! Et si vous êtes victime ou proche d’une victime d’un accident, pensez à contacter l’association Victimes & Avenir, qui vous viendra en aide gratuitement. Que pensez-vous de cette nouvelle arme contre l’alcool au volant ou ailleurs ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

