Le nombre de décès liés à l’alcool est en hausse chaque année aux États-Unis. D’après un rapport du CDC (Centre américain de contrôle et de prévention des maladies), plus de 52 000 décès liés à l’alcool ont été enregistrés dans le pays, rien qu’en 2021. L’insuffisance pancréatique, la cirrhose du foie et l’intoxication alcoolique figurent parmi les principales causes. Aux USA, les cas d’urgence pour cause d’intoxication à l’alcool ne sont pas rares. Pour minimiser cela, l’entreprise américaine Safety Shot Inc. aurait mis au point un élixir qui serait capable de réduire rapidement le taux d’alcool dans le sang et d’empêcher l’absorption de l’alcool résiduel. Créée par un médecin, cette boisson fonctionnelle favoriserait la récupération physique et cérébrale, après une soirée trop arrosée.

Safety Shot pour éviter l’intoxication alcoolique

Une consommation excessive d’alcool peut provoquer une intoxication alcoolique, qui peut se manifester par divers troubles : état de confusion, sédation, troubles de la mémoire, augmentation du rythme cardiaque, maux de tête, tremblements, pression artérielle élevée, etc. Dans de cas graves, cela peut conduire à un coma ou même à une mort subite provoquée, entre autres, par un arrêt respiratoire ou un arrêt cardiaque. En temps normal, l’alcool est métabolisé par le foie, mais lorsque la quantité ingérée par l’individu est trop importante, il devient difficile pour cet organe de le décomposer. Ce qui va provoquer les symptômes susmentionnés. L’alcool non métabolisé par le foie se fixe alors sur des récepteurs du système nerveux central et peut engendrer ces divers troubles. Safety Shot pourrait aider à prévenir les intoxications à l’alcool, grâce notamment à ses ingrédients à base de vitamines, de minéraux et de nootropiques naturels. Des ingrédients efficaces et scientifiquement prouvés, selon l’entreprise Safety Shot Inc.

Safety Shot pour réduire le taux d’alcool dans le sang en seulement 30 min

Safety Shot Inc, anciennement Jupiter Wellness, a affirmé que leur boisson fonctionnelle accélérerait l’élimination de l’alcool dans le corps, améliorerait l’activité du système nerveux central et stimulerait les fonctions cognitives et la fonction du cortex moteur. Ses effets se feront sentir en seulement 30 min. Outre sa capacité à stimuler l’activité des voies métaboliques, cet élixir créerait un bouclier protecteur autour de la paroi de l’estomac, afin d’empêcher l’absorption de l’alcool résiduel. Ce qui va grandement limiter les nausées et les vomissements. Par ailleurs, Safety Shot contribuerait à maintenir l’hydratation, à favoriser la récupération et à améliorer la clarté mentale. Notons que la consommation excessive d’alcool impacte le cerveau et affecte l’équilibre des neurotransmetteurs.

Safety Shot, un produit prometteur

Safety Shot Inc. a souligné que cette « boisson magique » contribuerait à réduire les cas d’urgence liés à l’intoxication alcoolique, dans les années à venir. Selon Brian John, PDG de l’entreprise : « étant donné qu’elle est méticuleusement conçue à partir d’un mélange harmonieux des meilleurs éléments de la nature, Safety Shot représente la quintessence de l’innovation en matière de boissons ». Des sportifs connus comme Hector Lombard et Mike Pouncey l’auraient déjà essayée et apprécié son efficacité.

La société américaine a précisé qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit également de créer une autre version plus concentrée de Safety Shot, qui serait destinée au traitement des intoxications alcooliques aiguës. Safety Shot Inc. a fait remarquer qu'elle va proposer sa boisson fonctionnelle, brevetée il y a peu, à la fois aux hôpitaux et au grand public. Plus d'informations : safetyshotholdings.com.