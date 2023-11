CellAED, l’invention de ce défibrillateur portable de la taille d’un Smartphone va sauver des milliers de vies

Chaque année en France, de 40 000 à 50 000 personnes perdent la vie de manière subite, selon le ministère de la Santé. Des décès prématurés provoqués par le simple fait qu’elles n’ont pas eu la chance de recevoir une intervention rapide d’une personne capable de leur administrer les gestes de premiers secours et un choc électrique (défibrillation). Malgré l’intervention rapide des secours, chaque minute perdue, c’est une lueur de vie qui s’éteint. C’est en étant confronté à l’accident cardiaque de son épouse que Donovan Casey a décidé d’inventer le CellAED, un défibrillateur personnel portable, qui ne prend pas plus de place que votre Smartphone.

CellAED, un dispositif portable pour sauver DES vies !

Il faut savoir que les chances de survie diminuent de 10 % pour chaque minute de retard dans la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) et la défibrillation. Agir immédiatement en cas de malaise cardiaque (massage, décharge électrique) est donc primordial pour la vie de la victime. Donovan Casey a failli perdre sa femme Sarah suite à un arrêt cardiaque, ce qui l’a conduit à développer un appareil portable qui pourrait être utilisé par n’importe qui en cas d’urgence. Deux ans de développement ont abouti à la conception d’un défibrillateur de la taille d’un téléphone portable, facile à utiliser, transportable et abordable.

Comment fonctionne le CellAED ?

CellAED, aussi compact qu’un téléphone, peut être transporté dans une poche, un sac à main ou un sac à dos. Il s’active en le cassant en deux, déclenchant une voix automatique qui guide l’utilisateur à travers les étapes de la réponse d’urgence. Il indique où coller les électrodes, analyse le rythme cardiaque et délivre un choc si nécessaire. Même sans formation préalable, son utilisation est accessible à tous.

De plus, l’inventeur souhaitant le rendre opérationnel à tous, le propose à un prix ne dépassant pas les 460 € environ. Actuellement en phase d’essais cliniques et d’approbation réglementaire, CellAED espère être disponible sur le marché américain d’ici à la fin de 2024. Si approuvé, il pourrait représenter une avancée significative dans le traitement des arrêts cardiaques, mais nous ignorons encore s’il sera disponible en France. Cependant, il est possible de précommander le CellAED directement sur le site de l’inventeur cellaed.io au prix de 370 €.

En France, la loi encadre la présence des défibrillateurs

Depuis le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, les ERP (Établissements Recevant du Public) sont soumis à l’obligation de détenir un DAE. Cela concerne tous les établissements publics, quelle que soit leur catégorie depuis le 1ᵉʳ janvier 2022. Les défibrillateurs doivent être indiqués par des panonceaux, et normalement accessibles à tous. « En dehors des ERP légalement tenus de s’équiper, toute personne est libre d’installer un DAE et de contribuer à sauver des vies ! » Pour un particulier, un défibrillateur coûte un peu plus de 1 000 € et c’est un peu comme les extincteurs, nous espérons ne jamais avoir à nous en servir en conditions réelles ! Prévenir plutôt que guérir reste le maître-mot en la matière !

De plus, il existe, en France, des formations aux premiers secours (PSC1) accessibles à toutes et tous sans conditions d’âge. Pendant ces formations qui prendront une journée de votre temps, vous apprendrez tous les gestes à effectuer si un tel accident se déroule sous vos yeux. Ces formations sont, par exemple, dispensées par la Croix Rouge Française.

Que pensez-vous de cette incroyable invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Plus d’informations : cellaed.io