Premiers Secours : un outil ludique et pédagogique de formation aux gestes qui sauvent

Les formations aux premiers secours sont d’une importance capitale dans la vie de tout citoyen. De plus en plus de sociétés privées imposent à leurs employés, des formations aux premiers secours au travail, et c’est plutôt une bonne initiative. Mais à l’école, comment ces formations sont-elles enseignées aux enfants.

Certaines écoles proposent des formations dispensées par les enseignants ou font venir des professionnels dans les groupes scolaires. Pour tenter de faciliter le travail des enseignants, un nouvel outil pédagogique fait son entrée sur le marché… Et c’est jeu baptisé SECOURISTE dont l’auteur ne nous est pas inconnu : Patrice Jupille, ce pompier savoyard qui avait remporté le Concours Lépine avec son jeu de société « SECOURISTE », à l’époque destiné à l’usage familial.

L’histoire du jeu Secouriste

Patrice Jupille est pompier professionnel, mais il est aussi formateur en premiers secours. Devant le manque de moyens mis à sa disposition pour former les gens aux premiers secours, il décide de créer son propre outil. Un jeu de société qui permet d’apprendre de manière ludique, mais également de conserver ses acquis par la suite.

Au départ, il utilise ce jeu comme un outil, sans imaginer qu’il sera couronné de succès quelques temps plus tard. Après une campagne de crowdfunding qu’il boucle en 47 jours, il peut fabriquer 3000 jeux de société. En 2019, il sera le gagnant du Concours Lépine de la Foire de Paris.

L’outil pédagogique, l’objectif final de Patrice

Si le jeu de société s’adresse plutôt aux « élèves » comme un outil de révision, Patrice souhaitait créer un outil pédagogique qui servirait de base aux enseignants. Et, il vient de concrétiser son projet avec l’outil pédagogique « SECOURISTE ». Cet outil pédagogique répond à trois situations :

Animer un rappel pédagogique en début de séance pour effectuer un lien entre les acquis et ce que les élèves apprendront. Mais également pour aborder une nouvelle notion, évaluer les savoirs etc.

L’outil permet à l’enseignant ou à l’animateur de développer des séquences autour des premiers secours.

L’outil pédagogique a été pensé pour être accessible à tout enseignant ou animateur. Il n’est donc pas utile d’être pompier ou secouriste pour pouvoir utiliser cet outil pédagogique.

Que contient cette mallette pédagogique ?

Cette mallette est 100% dédiée aux enseignants, formateurs & animateurs. Et elle contient :

Une mallette de transport

Un guide pédagogique de 224 pages ultra complet avec : 21 ateliers (APS, PSC1, Mécanisme d’Apparition du Dommage + des ateliers originaux)

55 maxi cartes pédagogiques illustrées

Une clef USB

Une mine d’information qui s’appuie sur l’expertise de professionnels des métiers de l’urgence et de la formation

Chaque outil est numéroté et référencé par Protéger Alerter Secourir. Cette numérotation unique permet d’assurer le suivi et de proposer des contenus supplémentaires ainsi que des mises à jour règlementaires.

Quant au guide pédagogique il se compose de

21 ateliers

1 méthode avec des codes pour aider le formateur et l’enseignant dans la correction des ateliers

1 déroulé pédagogique type

10 évaluations

1 méthode de correction d’évaluation interactive (clef USB)

136 pages pour accompagner le formateur tout au long d’un programme de formation

La clé USB enfin propose une vidéo mode d’emploi, 18 diaporamas pour des corrections collectives, un guide de premiers secours (pdf) à transmettre aux apprenants, une vidéo du Projet Protéger Alerter Secourir et un dossier Protéger Alerter Secourir (plaquette, flyers, bon de commande)

Combien ça coûte ?

Dans quelques mois, la mallette pédagogique sera vendue 250€, mais pour le lancement du produit, elle coûte 199€. N’hésitez pas à en parler autour de vous : écoles, mairies, associations communales… Ce pourrait être l’occasion de proposer des ateliers aux enfants de votre commune (à partir de 7 ans). Mais aussi et surtout de posséder un outil créé par un professionnel du secteur, qui apprendra les bons gestes à ceux qui seront les adultes de demain !

En attendant que votre collectivité propose l’outil pédagogique, vous pouvez toujours vous procurer le jeu « PROTEGER ALERTER SECOURIR – Le Jeu de société sur Les gestes Qui sauvent »