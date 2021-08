Playstation 5 : malgré les ruptures de stock, Sony annonce ne plus vendre la PS5 à perte...

La console PS5 de Sony revient sur le devant de la scène, quelques mois avant le prochain Noël… Avec une question pour tous ceux qui n’ont pas réussi à l’obtenir lors de sa sortie fin 2020… Près d’un an déjà que la nouvelle console de Sony fait rager les amateurs, qui, finalement continuent de jouer avec leur PS4…

C’est peut-être la raison pour laquelle Sony envisage de ne plus vendre la Playstation 5 à perte et d’ajouter de nombreux nouveaux accessoires sur la PS4 ! De toutes façons, les stocks de PS5, même s’ils commencent à arriver, ne satisferont jamais tout le monde. Alors autant miser sur une valeur sûre et disponible peut-être non ?

La Playstation 5 ne se vendrait plus à perte !

Si l’on en croit les derniers chiffres publiés par Sony dans un article repris par Bloomberg et relayé par le site Fredzone, la firme japonaise gagnerait enfin de l’argent sur les ventes de la PS5 ! Sony estime ses résultats financiers opérationnels pour l’année en cours à environ 7.5 milliards d’euros. Leurs estimations étaient, elles, évaluées à 7.1 milliards d’euros. La pénurie de PS5 n’aurait donc pas eu tant d’impact que prévu sur les finances de l’entreprise !

La version Digital Edition continue d’être vendue à perte.

Le modèle Standard de la Playstation 5 avec lecteur Blu-Ray, continuera donc d’être vendu au prix de 499€ comme à sa sortie. Hiroki Totoki, directeur financier chez Sony annonce également que le modèle Digital, sans lecteur Blu-Ray sera vendu au prix de 399€. Si le prix de 399€ en fait une vente à perte pour la marque japonaise, elle devrait désormais tabler sur de nouveaux accessoires pour la PS4 pour compenser les pertes financières de la PS5.

PS5 : Le point sur les boutiques et les stocks de Playstation 5

Voici une liste des boutiques qui reçoivent des stocks de playstation 5 au compte goutte. N’hesitez pas à les visiter régulièrement, les consoles ne restent pas très longtemps en ligne…

La PS4 en baisse mais pas tant que cela !

En 2020, il s’est écoulé plus de 13.5 millions de consoles PS4 dans le monde. En 2021, seulement 5.7 millions d’unités vendues pour le moment. Sony s’attendait à beaucoup moins pour 2021 avec la sortie de la PS5 ! Il est fort possible que les ruptures de stocks de la PS5 aient fait grimper les ventes de la PS4. Depuis sa sortie, cette console équipe plus de 116 millions de foyers dans le monde ! Impressionnant ! La désormais obsolète PS3 avait séduit 83.7 millions de personnes jusqu’à son retrait de la vente en 2017.

Des stocks en cours de réapprovisionnement

S’il y a un secteur qui n’a pas vraiment connu la crise Covid 19, c’est celui du jeu vidéo. Et cela s’explique évidemment par les confinements, le télétravail forcé, et toutes les raisons qui nous ont cloué entre nos murs !! Les adolescents, privés d’écoles en présentiel se sont rabattus sur les consoles pour tuer le temps. Mais également pour rester en contact avec leurs amis virtuels !

En 2021, les ventes ont tout simplement explosé ! Cependant, les abonnements, eux, auraient diminué. Peu de nouveaux abonnés donc, mais des achats par les anciens, qui possèdent déjà les services annexes. Par exemple le Playstation Plus serait passé de 47.6 millions à 46.3 sur le premier trimestre 2021.

Sony ne s’inquiète pas outre mesure sur les ventes de la PS5, ils savent que dès qu’elle sera disponible sans délai, les consommateurs répondront présents. Cependant, la demande de PS5 continue de dépasser la capacité de production de la firme japonaise. Et les pénuries de composants électroniques n’arrangent rien…

Pour finir, si vraiment vous souhaitez la PS5 pour ce Noël 2021, mieux vaut peut-être la commander dès qu’elle est disponible… La prudence est de mise si vous ne voulez pas faire de déçus en fin d’année !