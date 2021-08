PlayStation 5 : les revendeurs français devraient faire le plein de consoles PS5 cette semaine !

La PlayStation 5 a beau être disponible sur le marché depuis novembre dernier, nombreux sont ceux et celles qui n’ont toujours pas encore pu s’offrir la console Next Gen. Vous non plus? Cette semaine est peut-être la bonne si vous avez toujours l’intention d’acheter une PS5 ! En effet, si l’on en croit les rumeurs, la console serait bientôt disponible chez plusieurs revendeurs français (si ce n’est pas déjà le cas!). Mais chez qui exactement ? Et quand ? On vous dit tout !

Des petits stocks seront disponibles

Selon les informations rapportées par le site Generation-nt, des stocks de PlayStation 5 devraient être disponibles en France dans le courant de cette semaine. Plusieurs revendeurs pourraient donc proposer la toute nouvelle console de jeux vidéo de Sony sur leur site web.

Mais comme vous devez bien vous en doutez, il n’y en aura pas forcément pour tout le monde: il a été annoncé que seuls des petits stocks seront disponibles et il faut s’attendre à ce que les PS5 s’arrachent comme des petits pains, dès qu’elles seront mises en vente. Pour ceux qui sont intéressés, il faut vous tenir près dès maintenant, car ce sera une véritable course contre la montre. Premiers arrivés, premiers servis !

Chez quel revendeur acheter votre PS5 ?

Si l’on en croit les rumeurs, Amazon fera partie des revendeurs à proposer des consoles PS5 cette semaine. Le géant du commerce en ligne disposerait d’environ 200 à 400 consoles et ces dernières seraient proposées par lots de 100 tout au long de la journée. Si c’est vrai, alors les ventes de PS5 sur le site devraient ainsi s’étaler sur plusieurs jours tout au long de cette semaine. A noter toutefois qu’aucune précision n’a encore été donnée en ce qui concerne les jours en question, mais il est possible d’être notifié de la disponibilité de la console en l’ajoutant à sa liste de souhaits.

Toujours d’après les rumeurs, des lots de PlayStation 5 devraient également débarquer sur Cdiscount. Et pour éviter que les scalpers ne raflent tout, le site de vente en ligne aurait déjà tout prévu : chaque console doit être impérativement achetée avec un accessoire ou un jeu supplémentaire, sinon la commande ne sera pas validée. Pour ce qui est des autres revendeurs, les rumeurs évoquent Fnac, Micromania ou encore Boulanger, mais rien n’est encore sûr pour l’instant.

Sony va continuer à augmenter sa production

Alors qu’elle est attendue depuis longtemps par les amateurs de jeux vidéo, la PlayStation 5 ne cesse de se faire désirer depuis novembre. La faute revient bien évidemment à la pandémie de Coronavirus qui a complètement bouleversé les plans de Sony en ce qui concerne la production de sa toute nouvelle console.

La multinationale japonaise mobilise toutefois ses efforts pour essayer de faire avancer les choses et depuis peu, des petits stocks sont beaucoup plus régulièrement proposés à la vente. De plus, Sony a annoncé son intention d’augmenter sa cadence de production, mais tout va dépendre de l’évolution de la pandémie mondiale… En attendant, n’hésitez pas à guetter sur le site des revendeurs cités plus haut pour acheter votre PlayStation 5 !

Playstation 5 : Où acheter la console de Sony ?

Voici une liste non exhaustive des revendeurs de consoles Playstation 5: