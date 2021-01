Playstation 5 : l’entreprise russe Caviar customise une PS5 avec 20 kilos d’or !

En fin d’année dernière Sony a fait couler beaucoup d’encre. La sortie de la Playstation 5 attendue depuis 13 ans, a créé des émeutes dans certains centres commerciaux ! Et pour cause, le géant japonais n’a pas réussi à satisfaire toutes les précommandes le jour de la sortie !

Stratégie marketing ou réel manque de visibilité, on ne le saura jamais. Toujours est-il que moins de deux mois après sa sortie, il est toujours très difficile de trouver cette PS5. En revanche, il est possible de la dénicher à des prix pharaoniques sur les sites de petites annonces. En Russie, il se pourrait que la console la plus chère du monde existe : 1.5 million d’euro c’est son prix !

De l’or, et du cuir de crocodile

Une entreprise russe, Caviar customise une Playstation 5 et pas avec n’importe quelle matière ! La nouvelle console Sony a été recouverte de 8 plaques d’or 18 carats ! L’entreprise russe n’en n’est pas à son premier coup marketing, elle customise déjà des smartphones qu’elle vend à prix d’or à ses très richissimes clients !

Pour la Playstation 5 “Caviar”, elle s’alourdit donc de 20 kilos d’or sur la console mais également sur les manettes. La DualSense se voit affublée d’une plaque d’or et de cuir de crocodile pour la protéger ! L’entreprise n’a pas encore annoncé le prix de cette console mais selon le cours actuel de l’or, elle se vendrait environ 1.5 million d’euros ! « Nous ne créons pas des collections de smartphones, mais des rêves qui sondent les profondeurs de l’âme humaine »explique Serguey Kitov, PDG de Caviar dans une interview au Figaro.

Dans la catégorie des “objets inutiles” la console en or 18 carats trouverait parfaitement sa place ! Mais il y aura forcément sur la Terre, un milliardaire assez fou pour acheter ce genre d’objet unique et hors de prix ! Histoire de faire une jolie surprise à un adolescent peut-être ?

