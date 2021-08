Stock Playstation 5 : les boutiques en lignes les plus susceptibles d'avoir une PS5 prochainement

Depuis plusieurs mois, la PS5 est attendue et convoitée par les gamers. Il faut dire que ces consoles de nouvelle génération ne courent pas les rues, ce qui ajoute à leur valeur. Les gamers qui n’ont pas eu la chance d’obtenir une PS5 à la pré-réservation ou dès la sortie de la console ont alors été obligés d’attendre le reflux des stocks. Une situation qui, vous le savez probablement, a profité à certains vendeurs malhonnêtes: vente de fausse console, ou augmentation déraisonnable des prix.

Mais si vous y tenez à et que vous voulez absolument l’acquérir le plus vite possible, nous avons une bonne nouvelle pour vous: Sony accélère la cadence de la production de ses consoles. Mais si les revendeurs ne croulent pas encore sous les arrivages, certains sites proposent plus souvent de nouveaux stocks de PS5.

La PS5, l’une des consoles de jeux les plus puissantes du marché

Comme vous le savez probablement, Sony a présenté deux modèles de PlayStation 5 : une PS5 standard et une PS5 Edition Digitale. La différence entre les deux ? La PS5 Standard dispose toujours d’un lecteur de disque, tandis que la PS5 Edition Digitale se consacre aux applications et aux jeux dématérialisés.

Toutefois, les deux figures indubitablement parmi les consoles de jeux les plus puissantes du marché actuel. Pour preuve, cette console de dernière génération propose une expérience en 4K Ultra HD avec prise en charge du HDR10 pour les jeux et les divertissements en ligne.

De plus, vous bénéficierez également de temps de chargement très réduits, ce qui vous permet d’accéder rapidement à vos sessions de jeux. Mais ce n’est pas tout: Sony sort de nouveaux titres chaque mois; de quoi faire saliver les joueurs et distinguer la PS5 de toutes ses prédécesseurs.

Les enseignes qui proposent plus fréquemment des consoles PS5

Mais revenons à nos moutons. La console de jeu vidéo PS5 a été commercialisée dans une période à la fois compliquée et propice à sa vente : la pandémie de Covid-19, le confinement et les mesures de distanciation sociale. Comme beaucoup de personnes ont été amenées à ne plus sortir de leur domicile, elles se sont tournées vers les jeux vidéo, d’où un engouement total pour la PS5.

Acquérir cette console est donc devenu un réel défi pour les gamers à travers le monde car les commerçants étaient fréquemment en rupture de stock. Heureusement, Sony a décidé de remédier à cette situation il y a quelques mois en accélérant sa production. De ce fait, plus de sites de ventes en ligne disposent de plus d’exemplaires de PS5 à vendre à leurs clients.

Mais attention, ce n’est pas pour autant que la PS5 est devenue disponible sur le marché en tout temps: certains sites de vente en ligne privilégient effectivement les vagues de commercialisation. Néanmoins, plus d’enseignes proposent désormais la PS5 à la vente plusieurs fois par semaine.

Des stocks de Playstation 5 dans quelles boutique ?

Voici les quatre boutiques en ligne susceptibles de recevoir de nouveaux stocks de PS5 dans les prochains jours:

Nous vous préparons d’ailleurs un tutoriel pour savoir en un clic ou trouver une console Playstation 5 en ligne.