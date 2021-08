Playstation 5 : Sony serait prêt à produire 12 millions de PS5 d’ici la fin de l’année

La crise sanitaire a malheureusement touché bon nombre d’entreprises et en particulier Sony. En effet, le fabricant japonais connaît depuis peu une pénurie de semi-conducteurs essentiels à la fabrication des PlayStation 5. Une première dans l’histoire du constructeur japonais Sony ! Cependant, malgré la pénurie, Sony compte bien exploser les ventes !

D’après Sony, le constructeur japonais serait dans la capacité de produire 12 millions de consoles nouvelles générations d’ici la fin de l’année fiscale. De quoi ravir les joueurs du monde entier qui n’ont pas encore pu se la procurer !

Le défi que s’est lancé Sony pour satisfaire ses joueurs

Depuis le début de la pénurie, beaucoup de joueurs se demandent quand va-t-elle finir… Les plus optimistes d’entre eux espèrent une fin proche tandis que pour les plus pessimistes, la pénurie de PS5 continuerait jusqu’en 2023. Difficile de savoir réellement quand les PS5 seront à nouveau sur le marché… Cependant, Sony est bien décidé à atteindre l’objectif de vente qu’il s’est fixé. En effet, le constructeur japonais espère vendre 22,6 millions de PlayStation d’ici 2022.

Afin d’atteindre son objectif, Sony déclare avoir suffisamment de semi-conducteurs en stock pour pouvoir produire les 22,6 millions de PS5 qu’il a annoncé. Pour ce qui est de la date, Sony espère avoir vendu son stock supplémentaire d’ici le 31 mars 2022. A l’heure d’aujourd’hui, les PS5 se sont vendus à plus de 8 millions d’exemplaires depuis sa sortie. Sony prévoit donc de produire et de vendre plus d’1,5 fois ses ventes actuelles.

La pénurie de PlayStation 5 sera-t-elle bientôt finie ?

Le directeur des finances de Sony, Hiroki Totoki, explique que la pénurie de semi-conducteurs a eu différents impacts sur plusieurs domaines. Afin de satisfaire ses ventes, Sony a donc dû prendre différentes mesures concernant cette pénurie. Hiroki Totoki affirme que le fabricant japonais fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. D’ailleurs, Sony aurait, d’hors et déjà mis en sécurité les puces nécessaires à la fabrication des 22,6 millions de PS5 qu’il projette de vendre d’ici fin mars 2022.

Voici une déclaration qui réchauffera les cœurs des joueurs déçus de pas avoir pu se procurer la console dernière génération de Sony. En espérant que le fabricant tienne sa promesse, il faudra donc un peu de patience avant de pouvoir revoir les PS5 de nouveau sur le marché !

Cela dit, Sony compte bien tenir sa promesse et atteindre son objectif. N’oublions pas que l’un des principaux défis que s’est lancé le constructeur japonais est de battre son propre record. Sony espère, grâce à la PS5, battre les ventes de la toute première PlayStation sortie en 1998 !

Stock PS5 : ou trouver des Playstations 5 à fin de la pénurie ?

Voici une liste des principaux magasins (non exhaustive) susceptibles de renflouer leurs stocks de PlayStation 5.

Les jeux vidéo les plus attendus sur PS5 pour 2022

Afin de satisfaire au mieux sa clientèle, Sony compte également sur la sortie de certains jeux vidéo très attendus sur la PlayStation 5. Voici les top 5 des jeux les plus attendus sur la console nouvelle génération de Sony :

Horizon Forbidden West, sortie prévue en 2022

Stray qui sortira également en 2022

Ghoswire Tokyo, sa sortie était initialement prévue pour octobre 2021 mais sera finalement repoussée à 2022

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7