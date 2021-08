Stock PS5 : comment acheter une Playstation 5 facilement et au juste prix ?

Certains l’attendent depuis des mois, scrutent les sites de vente en ligne, questionnent les vendeurs en magasin… Certains commencent également à perdre espoir de la voir trôner dans leur salon ! Nous voulons bien sûr parler de la Playstation 5, la dernière arrivée de Sony, qui fait languir les gamers… Si certains petits malins n’ont pas hésité à en acheter plusieurs pour pouvoir les revendre plus cher, d’autres attendent encore leur console.

Depuis quelques jours, il semblerait que Sony ait mis les bouchées doubles pour que la désormais très attendue PS5 soit disponible… Petit tour d’horizon des sites où elle pourrait être disponible très rapidement. Il va quand même falloir être réactifs, les stocks ne sont toujours pas inépuisables !

Une rumeur qui enfle, qui enfle !

Si l’on en croit les fournisseurs de consoles de jeux, les rayons pourraient se remplir au début du mois de septembre… La production s’étant accélérée ces dernières semaines, il se pourrait que ce ne soient plus des boîtes vides qui ornent les rayons, mais de vraies consoles.

Les quantités produites laisseraient présager d’un réassort correct permettant de satisfaire le plus grand nombre de gamers impatients. Pour cela il va falloir vous préparer, créer des liens dans vos favoris et sauter sur la première console disponible qui se présentera, mais comment faire pour ne pas la louper cette fois-ci ?

Les bons plans pour obtenir enfin la PS5

Pour vous aider à obtenir ce qui s’apparente désormais au graal en matière de console, voici les liens à suivre pour les semaines à venir… Une petite vérification quotidienne pourrait s’avérer nécessaire :

Connaître les disponibilités de la PS5 sur Amazon… Vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste, vous devriez recevoir une alerte disponibilité.

Vérifiez la disponibilité de la PS5 sur la Fnac. Il est également possible ici de vous inscrire sur l’Alerte Disponibilité

Connaître les disponibilités de la PS5 sur Cdiscount. Pour le moment, elle n’est pas en visuel sur le site. Il faudra donc surveiller vous-même ce lien.

Vérifiez les disponibilités de la PS5 sur le site Darty. Là encore vous pouvez créer une alerte afin d’être averti de la mise en stock de la console.

Connaître les disponibilités de la PS5 sur Cultura. L’alerte disponibilité est également possible sur le site de l’enseigne.

Cela vous fait déjà quelques opportunités possibles dès la mise en stock sur ces sites.

Amazon pourrait en proposer plus rapidement !

Dès cette semaine, le géant américain du e-commerce pourrait proposer un stock de PlayStation 5. Cependant, personne n’est en mesure de savoir dans quels pays Amazon vendra son stock ? Pour information, les nouveautés « consoles et jeux-vidéo » sont mises en ligne aux alentours de 14 h (heure française) … Tous à vos claviers dès 13h55 donc et ce dès aujourd’hui, on ne sait jamais si quelques exemplaires traînaient sur Amazon France ?

En revanche, les premières consoles disponibles seront réservées aux membres Amazon Prime. Il faudra donc vous acquitter d’un abonnement mensuel (5.99€) ou annuel (49.99€) pour pouvoir être alerté de la disponibilité de la précieuse console de jeux ! Certains sites Amazon étrangers à la France ont déjà pu proposer quelques consoles, apparemment entre 11h et 14h… Un indice supplémentaire pour la quête ?

Et les autres vendeurs alors ?

Chez Boulanger, la PS5 sera disponible ici, mais aucune information n’a filtré sur une éventuelle disponibilité proche. Cependant quelques exemplaires seraient apparus vendredi dernier… Il en resterait encore dans les bacs ! A suivre donc pour Boulanger !

Comme nous vous le disions, tous les grands sites de e-commerce français sont sur le pied de guerre pour proposer des Playstation 5 le plus rapidement possible… Ce sera donc à vous de scruter tous les sites cités pour espérer décrocher enfin votre console…. Pensez à acheter un jeu ou deux, ce serait dommage de ne pas pouvoir l’utiliser après avoir tant attendu non ?