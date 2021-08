PlayStation 5 : toujours en rupture de stock, la PS5 dépasse le cap des 10 millions de ventes

Pour la première fois de son histoire, l’entreprise Sony a récemment connu une pénurie de PlayStation 5. Cette pénurie est notamment dû à la crise sanitaire que nous traversons. En effet, les usines ne tournant pas à plein régime, la fabrication de certains composants essentiels était donc limitée.

Néanmoins les ventes et les précommandes ne cessaient d’augmenter… Mais cette pénurie ne semble pas perturber Sony. La PS5 5 continuerait de battre le record des ventes de la PS4 en franchissant 10 millions de consoles vendues en seulement huit mois !

Une console qui a battu les records

Malgré la crise sanitaire installant un contexte difficile et une absence de stock, la PlayStation 5 n’a jamais fait autant de bruit ! Cette console fabriquée par l’entreprise Sony ne cesse de se vendre et d’enchaîner les records. Selon VGChartz, le fabricant japonais aurait vendu plus de 10 millions de PlayStation 5 en seulement 35 semaines. Il aura donc fallu à la PS5 quatre semaines de moins que sa petite sœur, la PS4, pour atteindre les 10 millions de ventes. Dès son arrivée sur le marché, tout le monde parlait du démarrage record des consoles nouvelle génération du fabricant japonais Sony. Eh bien ça n’a pas loupé !

Selon le site VGChartz spécialisé dans la compilation de ventes de jeux vidéo, la PS5 se serait vendu à 235 907 exemplaires entre le 4 et le 10 juillet. Seule leur concurrent Nitendo aurait fais plus de ventes avec 359 529 exemplaires de la Nintendo Switch vendus sur cette même période. En troisième position des ventes, nous retrouvons Microsoft et ses Xbox Series S et X vendus à 116 412 exemplaires.

La pénurie de composants touche les trois concurrents. Néanmoins, cette pénurie est différente pour Nintendo. En effet, la Nintendo Switch étant déjà sur le marché depuis quatre ans, ses ventes ont été moins impactées. Les nouvelles données publiées par VGChartz confirment une nouvelle fois le succès de la Nintendo Switch qui a fait une année exceptionnelle ! Nintendo prépare notamment une nouvelle génération de consoles avec la Nintendo Switch OLED.

Une crise bénéfique pour la PlayStation 5 ?

La Nintendo Switch s’est toutefois vue dans l’obligation de céder sa première place des ventes en Europe à la PS5. Malgré la crise, la nouvelle console de Sony a été très demandée ce qui lui a valu 108 620 ventes en début de mois. La Nintendo Switch, quant à elle, s’est vendu à 108 452 exemplaires, juste derrière la PS5. Néanmoins, la PS5 devra redoubler d’effort si elle veut pouvoir espérer battre le record des ventes de la Nintendo Switch s’élevant à 90 millions. Ainsi que celui de sa petite soeur la PS4 qui s’élève à 115, 9 millions de ventes.

L’objectif ultime de Sony serait de battre son propre record. Le fabricant japonais exprime sa volonté de battre le record établi par la première PlayStation en 1998. Ce qui pourrait bien arriver plus vite que prévu !

La pénurie de PlayStation 5 a, notamment créer un sentiment de rareté auprès des consommateurs. Ce sentiment a donc pousser les joueurs à multiplier leurs efforts afin de posséder la PS5. Ce qui ne semble pas déplaire à Sony ! Le géant japonais profite de la situation pour annoncer le lancement d’une nouvelle variante : la PlayStation 5 Digital Edition.

