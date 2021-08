Stock PS5 : où trouver la Playstation 5 cette semaine ?

Vous n’avez toujours pas réussi à obtenir votre Playstation 5 malgré les annonces du géant Sony ? Renouvellement du stock, arrivages de consoles, nouvelle édition… Si l’on en croit les quelques bruits de couloir de ces derniers jours, elle devrait bien arriver en France, et peut-être même cette semaine.

Aux abonnées absentes depuis sa sortie en novembre 2020, les quelques chanceux qui ont réussi à l’obtenir avaient précommandé leurs consoles très rapidement. Et apparemment ils ont bien fait, tant c’est une galère encore jamais vue depuis plusieurs mois. Alors, où la trouver cette semaine ?

Une nouvelle console à la rentrée ?

Sony promet de faire quelques améliorations sur les consoles et d’approvisionner certains magasins physiques, comme E.Leclerc ou la FNAC. Pour les sites marchands, le seul moyen de l’obtenir est de vérifier méthodiquement les stocks de chaque site. Cependant, cela devrait être plus facile à partir de la première semaine de septembre, le temps que les sites puissent mettre leurs réceptions en stock.

Où trouver la PS5 cette semaine ?

Ne nous leurrons pas, il faudra quand même avoir un minimum de chance et de réactivité pour obtenir notre PS5. En attendant, vous pouvez mettre ces quelques liens dans vos favoris et les consulter aussi souvent que possible.

Comment connaître les disponibilités sur Amazon ?

Si tout va bien, des stocks devraient être disponibles sur le site cette fin de semaine. Les quantités seront évidemment limitées et vendues en priorité aux membres du programme Amazon Prime. Sachez que vous aurez droit à un essai gratuit de 30 jours à ce service, ce qui vous permettra peut-être d’obtenir votre console.

Une fois votre abonnement Amazon Prime validé, vous allez pouvoir « Ajouter à votre liste » la PS5. Une alerte mail vous sera alors envoyée dès que celle-ci sera en stock Et c’est à ce moment-là qu’il faudra être réactif, car le mail sera envoyé aux milliers d’autres abonnés qui l’attendent, comme vous ! A priori, Amazon entre ses stocks entre 11h et 14h; pensez à ajouter votre mode de paiement avant de passer la commande, histoire de gagner quelques précieuses secondes.

Et sur les autres sites?

A la Fnac, certaines rumeurs annoncent un stock cette semaine mais personne ne sait si les consoles se destinent aux sites en ligne, ou aux magasins physiques.

Chez Micromania, les consoles reçues seront en priorité destinées à leurs clients en liste d’attente. Il pourrait y avoir un réassort en ligne, mais rien n’est sûr.

Allez, il vous reste 4 mois avant le 25 décembre, pour décrocher la Playstation 5 qui, à coup sûr a déjà marqué l’histoire par son… absence des rayons.