Stock PS5 : cette extension Chrome vous alerte quand la Playstation 5 est disponible à l’achat

Depuis le début de la crise sanitaire, Sony connait une pénurie de composants permettant la fabrication des PS5. En effet, ce composant est recherché par la plupart des constructeurs de consoles. Lorsque de nouveaux composants sont en stock, ils se vendent à une vitesse folle. Récemment, le constructeur japonais a promis à ses consommateurs un retour de la PS5 d’ici fin mars 2022. Bon nombre de joueurs sont très impatient à l’idée de cette nouvelle !

Grâce à une extension Chrome déniché par le site Fredzone, les joueurs peuvent alors savoir lorsque les PS5 seront remises en stocks instantanément. En effet, Minty, possède un système d’alertes de stock très utile pour se procurer la PS5 !

Minty, une extension permettant de connaître le réapprovisionnement en temps réel ?

A l’origine, Minty est une extension vous permettant de vous procurer des bons de réductions lors de vos achats. En effet, l’outil peut vous aider à faire des économies non négligeables partout où vous allez.

Cependant, l’extension est dotée de bien d’autres fonctionnalités ! En effet, Chrome a eu l’idée d’intégrer un outil d’alerte à Minty. Cet outil a la capacité de vous avertir lorsqu’un produit que vous recherchez est remis en stock. Très pratique pour ceux qui attendent la PS5 ou la Xbox Series X avec impatience !

Pour avoir accès à ses fonctionnalités, il vous suffit d’installer l’extension Minty. Lorsque l’extension est activée, il vous suffira de créer un compte en renseignant une adresse mail valide et un mot de passe de votre choix. Une fois ces informations fournies, vous aurez donc accès à Minty partout où vous allez et à n’importe quel moment !

Paramétrage de l’alerte de mise en stock

Afin de pouvoir bénéficier d’une alerte de remise en stock, vous devez tout d’abord choisir le produit pour lequel vous souhaitez recevoir cette alerte. Rendez-vous sur la page du produit qui vous intéresse. Si vous choisissez la fameuse PlayStation 5 que tout le monde s’arrache voici comment procéder :

Rendez-vous sur Amazon, sur la page du produit. Sur cette page apparaîtra un bouton « Disponible à partir de » suivi d’un bouton de la forme d’un « + ». Lorsque vous cliquerez sur le « + », Minty ouvrira une fenêtre qui vous proposera de créer une alerte pour ce produit. Cette fenêtre vous donnera accès à plusieurs options :

« Notification par » vous permettra de choisir comment souhaitez-vous recevoir la notification.

« Notifier moins de » vous donnera l’occasion de définir la limite de prix auquel vous souhaitez acheter votre produit.

« Recevoir des alertes d’autres enseignes » permet à Minty de vous alerter si votre produit est disponible chez une autre enseigne.

La dernière option est la plus importante, si vous ne la cochez pas, Minty vous alertera uniquement si votre produit est disponible sur Amazon. En cochant cette case, Minty étendra l’alerte à un maximum de boutiques vous donnant plus de chances de vous procurer votre produit. Une fois les paramètres pris en compte, cliquez simplement sur le bouton « Me prévenir » afin de valider la mise en place de l’alerte.

D’autres fonctionnalités de Minty

Minty est une extension Chrome pleine de ressources ! En effet, en plus des fonctionnalités vues précédemment, Minty possède également une autre fonctionnalité intéressante. Celle-ci se nomme l’alerte de prix. Cette fonctionnalité vous permet de définir un prix auquel vous souhaitez acheter votre produit. Lorsque le produit atteindra que le prix que vous avez préalablement défini, une alerte vous sera automatiquement envoyée. C’est l’occasion rêvée de faire de bonnes affaires !

Une autre extension du même genre existe mais n’est pas encore disponible en France. Cette extension du nom d’OctoShop à les mêmes fonctionnalités que Minty et fait fureur aux Etats-Unis ! Téléchargez Minty et à vous les économies !

Stock PS5 : sur quels sites trouver des Playstations 5 ?

Voici d’autres sources (non exhaustive) pour dénicher des stocks de PlayStation 5.