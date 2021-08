Stock PlayStation 5 : bonne nouvelle, la console PS5 est de retour sur le marché !

Selon certaines rumeurs, la PS5 serait bientôt de nouveau disponible sur le marché ! En effet, un nouveau stock de PS5 serait à nouveau disponible dans quelques heures et notamment sur les sites Micromania, Amazon, Cdiscount ou encore Leclerc. De quoi faire trépigner d’impatience les joueurs qui souhaitent se la procurer !

Sortie il y a maintenant quelques temps, la PS5 a malheureusement connu une pénurie qui a fait du bruit sur la toile. Depuis, les stocks sont alors devenus ponctuels et s’écoulent à une vitesse record ! L’affluence est telle que les ventes ne sont pas disponibles physiquement mais uniquement sur internet. Bonne nouvelle pour les gamers, après des débuts compliqués, la console nouvelle génération de Sony revient sur le marché !

Les stocks de PS5 augmentent enfin !

Depuis un certain temps, les opportunités d’acheter une PlayStation 5 se font rares et ce même sur internet ! Cependant, d’après certaines informations obtenues de la part de la grande distribution, d’ici quelques heures, viendra le meilleur moment pour se procurer la PlayStation 5.

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi vous devez saisir cette opportunité. En effet, d’une part, plusieurs stocks seraient de retour sur le marché d’ici quelques jours. De plus, avec toute cette attente, les joueurs se sont impatientés et pas mal d’entre eux ont abandonnés l’idée de posséder la PlayStation 5. Pour finir, les joueurs sont de plus en plus nombreux à avoir réussi à acquérir la PS5. L’une des conséquences est notamment une baisse de la concurrence expliquée par la période estivale.

A cela, ajouter le fait que Sony reste toutefois discret quant aux stocks de la PS5. L’absence de communication de la part du fabricant japonais fait donc diminuer l’intéressement des gamers.

C’est donc aujourd’hui le meilleur moment pour vous de vous procurer la console nouvelle génération de Sony ! Plusieurs cybercommerçants comme Amazon ou Cdiscount proposent souvent des ventes de PS5. Voici quelques astuces pour mettre toutes les chances de votre côté.

Stock PS5 : ou trouver des Playstations 5 ?

Voici les principales sources (non exhaustive) pour précommander/commander une PlayStation 5 en ligne.

Vérifier les stock : 4 astuces pour acheter une PS5

S’il est vrai que les jours à venir sont le meilleur moment pour espérer acheter une PlayStation 5, certains facteurs restent encore à prendre à compte. En effet, même si les attentes diminuent, beaucoup de joueurs n’ont encore pas eu la chance de se procurer la PS5 et restent à l’affut de toute occasion ! Mais ne vous inquiétez pas, voici les quelques astuces pour avoir plus de chances de pouvoir acheter la PS5 :