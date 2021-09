PlayStation 5 : des nouveaux en stocks de Playstation 5 chez ce commerçant

La PlayStation 5 est peut-être disponible sur le marché depuis bientôt un an, mais elle se fait tellement rare ! Il faut dire que la pandémie mondiale de Coronavirus a complètement chamboulé la production de la nouvelle console Next Gen de Sony, et c’est toujours la rupture de stock.

Du coup, lorsque des PS5 sont disponibles chez les revendeurs, elles s’arrachent comme des petits pains. Il suffit généralement de quelques minutes, voire quelques secondes pour que les stocks se volatilisent. En tout cas, bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore pu s’en offrir une parce que la PS5 est en stock chez Cdiscount; on vous dit tout.

Attention, stock très limité !

Comme vous devez bien vous en douter, il n’y aura pas beaucoup de PlayStation 5 disponibles sur Cdiscount. Et c’est clair que seuls ceux qui seront les plus rapides auront la chance de pouvoir enfin s’offrir une console. Aucune date claire n’a été donnée quant à la disponibilité des PS5 sur Cdiscount, mais rendez-vous sur le site sans attendre. Si jamais vous n’y voyez pas encore la console, n’hésitez pas à rafraichir régulièrement la page et vous tenir prêt !

Pour ce qui est des conditions d’achat, rappelons que la dernière fois que Cdiscount avait proposé des PS5 sur son catalogue, les acheteurs devaient obligatoirement acquérir un autre produit sur le site pour que leur commande soit validée. Aucune précision n’a encore été donnée en ce qui concerne ce nouveau stock, mais préparez-vous quand même à devoir acheter autre chose en plus de votre console : une manette DualSense par exemple, ou encore une télécommande PS5.

Les boutiques disposant de stock de PS5

La PS5 rencontre vraiment un succès fou

Depuis le temps qu’elle est attendue, la PlayStation 5 est un véritable succès auprès des gamers. La console est bien évidemment très prisée pour ses fonctionnalités à la fois pratiques et innovantes, mais c’est surtout le fait qu’elle se fasse autant désirer qui la rend aussi précieuse. D’ailleurs, la PS5 peut se vanter de battre des records à chaque fois qu’elle est disponible chez les revendeurs.

Rien qu’en France, Sony avait annoncé un démarrage de ventes sans précédent avec plus de 100 000 consoles vendues en seulement une semaine après le lancement de son dernier bébé. En tout, ce sont près de 3,4 millions de PS5 qui ont été écoulées par la firme nipponne dans le monde entier en l’espace de quatre petites semaines. Il s’agit d’un véritable record !

S’il n’y avait pas eu la pénurie de stock dû à la pandémie mondiale de COVID-19, encore plus de consoles auraient pu être vendues en décembre 2020 d’après Sony. La multinationale avait prévu de faire changer la donne pour cette année, mais seuls quelques stocks ont pu être livrés aux revendeurs au cours des derniers mois. En tout cas, pour ceux qui n’ont pas encore leur PlayStation 5, ce déstockage sur Cdiscount est une aubaine à ne pas rater. On vous souhaite bonne chance !